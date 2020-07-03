На Земле есть место, где становится холоднее, а не жарче

Температурные рекорды обновляются всё чаще, и, в целом, тенденция к потеплению затрагивает каждый отдельный регион на планете. Однако одно место на Земле упорно сопротивляется общему тренду и даже становится холоднее год за годом.

Это «холодное пятно» стало предметом интереса для климатологов с тех пор, как оно было впервые обнаружено в 2015 году. Новое исследование группы ученых из Института метеорологии им. Макса Планка в Германии проливает свет на загадочную «точку холода» в Атлантическом океане.

Самой очевидной причиной появления «холодного пятна» считается увеличение притока талой воды из Гренландии. Однако таяние ледников уравновешивалось течением воды, называемым циркуляцией Атлантического океана (Atlantic meridional overturning circulation — AMOC).

Работая на полную мощность, циркуляция забирает теплые соленые поверхностные воды из тропиков у северной части Мексиканского залива к европейскому побережью, обменивая их на холодную пресную воду, поступающую из тающего льда. Однако с середины ХХ века эта циркуляция значительно ослабла.