«Нас ждут невыразимые страдания»: обновленный прогноз климатологов

В декабре 2016 года правительства и ученые множества стран согласились признать климатическую ситуацию на планете «чрезвычайной». Число людей, которые могут пострадать по этой причине, было оценено на уровне 1 миллиарда человек. К 2020 году положение не изменилось. Выступая на заседании Совета безопасности, помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Йенча заявил:
Обновленный отчет, подготовленный группой экспертов под руководством ученых Университета штата Орегон, подтверждает эти выводы. Специалисты отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с климатом, включая разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, необычайные штормы и лесные пожары, и все эти проблемы приведут к «невыразимым страданиям» человечества.
2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, причем пять самых жарких лет за всю историю наблюдений произошли с 2015 года. Три ключевых парниковых газа: двуокись углерода, метан и закись азота — установили рекорды по атмосферным концентрациям в 2020 году и затем в 2021 году. В апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самой высокой среднемесячной концентрацией в мире, когда-либо зарегистрированной.
Пандемия COVID-19 оказала побочный эффект в виде временного облегчения климатического кризиса. В 2020 году мировой валовой внутренний продукт упал на 3,6%, но, по прогнозам, экономика снова вырастет до рекордного уровня. Ученые подчеркнули, что главный урок пандемии заключается в том, что даже колоссальное сокращение перевозок и потребления оказалось недостаточным для борьбы с изменением климата: вместо этого требуются глобальные системные изменения.
Авторы говорят о важности установления «справедливой» цены на углерод, что поможет процессу декарбонизации. Среди наиболее острых текущих проблем они выделяют следующие пункты:
- Поголовье жвачных животных сейчас насчитывает более 4 миллиардов особей, а их общая масса больше, чем у всех людей и диких животных вместе взятых.
- Годовые темпы исчезновения лесов в бразильской Амазонии растут. В 2020 году был достигнут рекордный показатель в 1,11 миллиона гектаров вырубленных деревьев.
- Подкисление океана близко к критическому уровню. Наряду с тепловым стрессом, это угрожает коралловым рифам, от здоровья которых в той или иной степени зависит более полумиллиарда человек.
Заявление о признании климатической ситуации чрезвычайной подписано 2800 учеными и признано 34 странами.