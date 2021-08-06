«Нас ждут невыразимые страдания»: обновленный прогноз климатологов

Пандемия COVID-19 оказала побочный эффект в виде временного облегчения климатического кризиса. В 2020 году мировой валовой внутренний продукт упал на 3,6%, но, по прогнозам, экономика снова вырастет до рекордного уровня. Ученые подчеркнули, что главный урок пандемии заключается в том, что даже колоссальное сокращение перевозок и потребления оказалось недостаточным для борьбы с изменением климата: вместо этого требуются глобальные системные изменения.

Авторы говорят о важности установления «справедливой» цены на углерод, что поможет процессу декарбонизации. Среди наиболее острых текущих проблем они выделяют следующие пункты:

Поголовье жвачных животных сейчас насчитывает более 4 миллиардов особей, а их общая масса больше, чем у всех людей и диких животных вместе взятых.

Годовые темпы исчезновения лесов в бразильской Амазонии растут. В 2020 году был достигнут рекордный показатель в 1,11 миллиона гектаров вырубленных деревьев.

Подкисление океана близко к критическому уровню. Наряду с тепловым стрессом, это угрожает коралловым рифам, от здоровья которых в той или иной степени зависит более полумиллиарда человек.

Заявление о признании климатической ситуации чрезвычайной подписано 2800 учеными и признано 34 странами.