Исследователи подсчитали количество углекислого газа, метана и закиси азота, выделяемых при производстве разных продуктов питания – животного и растительного происхождения. Они обнаружили, что с 2007 по 2013 год выбросы составили 17,318 миллиарда метрических тонн парниковых газов в эквиваленте CO₂ в год, что составляет 35 процентов от всех антропогенных выбросов.
Атул Джайн, ведущий автор исследования из Университета Иллинойса признался, что у него были личные причины глубже погрузиться в исследование проблемы выбросов парниковых газов.
Чтобы разработать последовательную модель для всего ассортимента различных продуктов, которые в мире производятся для нашего потребления, команда Джайна разбила сельскохозяйственные угодья на планете на сетку из 60 000 квадратов. Это позволило исследователям смоделировать данные о выбросах в зависимости от местоположения для десятков основных сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.
Они также включали данные по конкретной стране, касающиеся потребления пищевых продуктов, в том числе связанные с импортом и экспортом выбросы. В общей сложности ученые получили данные по чистым выбросам от 171 продукта растительного происхождения и 16 продуктов животного происхождения почти в 200 странах.
Было подсчитано, что 57% выбросов парниковых газов приходятся на продукты животного происхождения, включая растения, выращиваемые для кормления скота, а на выращивание и производство продуктов растительного происхождения пришлось вдвое меньше – 29%. Остальные выбросы приходятся на такие товары, как каучук и хлопок.
В исследовании измерялось влияние сельскохозяйственных культур, выращиваемых для потребления человеком, и сельскохозяйственных культур, выращиваемых для корма для животных отдельно, с учетом транспортировки и продажи. Для расчета чистых выбросов исследователи также учли наличие растений, поглощающих углерод.
В заключении ученые отметили растущий спрос на продукты питания во всем мире и способность отрасли усугубить глобальное потепление. ООН уже призывает людей употреблять меньше мяса и молока, чтобы уменьшить экологический вред от животноводства.
В дальнейшем Джайн и его команда хотят создать инструмент, который бы позволил каждому человеку рассчитать свой собственный углеродный след на планете.