Чтобы разработать последовательную модель для всего ассортимента различных продуктов, которые в мире производятся для нашего потребления, команда Джайна разбила сельскохозяйственные угодья на планете на сетку из 60 000 квадратов. Это позволило исследователям смоделировать данные о выбросах в зависимости от местоположения для десятков основных сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.

Они также включали данные по конкретной стране, касающиеся потребления пищевых продуктов, в том числе связанные с импортом и экспортом выбросы. В общей сложности ученые получили данные по чистым выбросам от 171 продукта растительного происхождения и 16 продуктов животного происхождения почти в 200 странах.

Было подсчитано, что 57% выбросов парниковых газов приходятся на продукты животного происхождения, включая растения, выращиваемые для кормления скота, а на выращивание и производство продуктов растительного происхождения пришлось вдвое меньше – 29%. Остальные выбросы приходятся на такие товары, как каучук и хлопок.