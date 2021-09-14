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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Экология и климат

Насколько высоки выбросы парниковых газов от животноводства? Свежие данные

National Geographic Россия
14 сентября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Производство одного килограмма говядины создает 70 кг выбросов, например.

Исследователи подсчитали количество углекислого газа, метана и закиси азота, выделяемых при производстве разных продуктов питания – животного и растительного происхождения. Они обнаружили, что с 2007 по 2013 год выбросы составили 17,318 миллиарда метрических тонн парниковых газов в эквиваленте CO₂ в год, что составляет 35 процентов от всех антропогенных выбросов.

Атул Джайн, ведущий автор исследования из Университета Иллинойса признался, что у него были личные причины глубже погрузиться в исследование проблемы выбросов парниковых газов. 

«Я – строгий вегетарианец, и частью мотивации для этого исследования было выяснить мой собственный углеродный след. Но мы не собираемся заставлять людей менять свой рацион. Во многом это зависит от личного выбора. Вы не можете просто навязывать свои взгляды другим. Но если люди обеспокоены изменением климата, им следует серьезно подумать об изменении своей диеты», – Атул Джайн.

Чтобы разработать последовательную модель для всего ассортимента различных продуктов, которые в мире производятся для нашего потребления, команда Джайна разбила сельскохозяйственные угодья на планете на сетку из 60 000 квадратов. Это позволило исследователям смоделировать данные о выбросах в зависимости от местоположения для десятков основных сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.

Они также включали данные по конкретной стране, касающиеся потребления пищевых продуктов, в том числе связанные с импортом и экспортом выбросы. В общей сложности ученые получили данные по чистым выбросам от 171 продукта растительного происхождения и 16 продуктов животного происхождения почти в 200 странах. 

Было подсчитано, что 57% выбросов парниковых газов приходятся на продукты животного происхождения, включая растения, выращиваемые для кормления скота, а на выращивание и производство продуктов растительного происхождения пришлось вдвое меньше – 29%. Остальные выбросы приходятся на такие товары, как каучук и хлопок. 

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В исследовании измерялось влияние сельскохозяйственных культур, выращиваемых для потребления человеком, и сельскохозяйственных культур, выращиваемых для корма для животных отдельно, с учетом транспортировки и продажи. Для расчета чистых выбросов исследователи также учли наличие растений, поглощающих углерод.

В заключении ученые отметили растущий спрос на продукты питания во всем мире и способность отрасли усугубить глобальное потепление. ООН уже призывает людей употреблять меньше мяса и молока, чтобы уменьшить экологический вред от животноводства.  

В дальнейшем Джайн и его команда хотят создать инструмент, который бы позволил каждому человеку рассчитать свой собственный углеродный след на планете.

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