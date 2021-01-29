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Экология и климат

Названы 12 городов с самым загрязненным воздухом в России

Интерфакс
29 января 2021
Челябинск
Фото: Wikimedia Commons
В списке оказалась даже пара мегаполисов.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обнародовала список из 12 самых загрязненных городов страны. В списке, приведенном Абрамченко, перечислены 12 городов по степени выраженности аэрогенных рисков: в первую тройку вошли Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск, за ними расположились Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

Абрамченко сообщила, что перечень городов составил Роспотребнадзор по совокупности оценки нескольких показателей. Среди них — численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха.

«В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», — Виктория Абрамченко.

Она добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

«Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями», — пояснила вице-премьер.

В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение федерального проекта «Чистых воздух» после 2024 года — по результатам экологического мониторинга определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Всего в список вошли 48 таких городов.

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