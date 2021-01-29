Названы 12 городов с самым загрязненным воздухом в России

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обнародовала список из 12 самых загрязненных городов страны. В списке, приведенном Абрамченко, перечислены 12 городов по степени выраженности аэрогенных рисков: в первую тройку вошли Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск, за ними расположились Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.
Абрамченко сообщила, что перечень городов составил Роспотребнадзор по совокупности оценки нескольких показателей. Среди них — численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха.
Она добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.
«Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями», — пояснила вице-премьер.
В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн.
По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение федерального проекта «Чистых воздух» после 2024 года — по результатам экологического мониторинга определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Всего в список вошли 48 таких городов.