Названы 12 городов с самым загрязненным воздухом в России

Она добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

«Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями», — пояснила вице-премьер.

В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение федерального проекта «Чистых воздух» после 2024 года — по результатам экологического мониторинга определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Всего в список вошли 48 таких городов.