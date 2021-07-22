Названы страны, которые больше всех пострадают от изменения климата

Исследователи из Университета Нотр-Дам в Индиане проанализировали общедоступные наборы данных из 176 стран мира, выявив сильную и статистически значительную связь между климатическим риском и воздействием токсичного загрязнения в странах по всему миру. Они обнаружили, что, если страна подвергается риску токсичного загрязнения воздуха, ей будет сложнее адаптироваться к глобальному потеплению.

По словам исследователей, это подвергает риску миллиарды людей, поскольку треть стран, находящихся в наибольшей опасности, составляют две трети населения мира. В основном, это более бедные страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Исходя из своих оценок, ученые создали «целевой список», который объединяет риск воздействия климата на страну, риск токсического загрязнения и ее потенциальную готовность к снижению этих рисков. Основываясь на этих критериях, в первую десятку стран, на которых они рекомендуют сосредоточиться, входят Сингапур, Руанда, Китай, Индия, Соломоновы Острова, Бутан, Ботсвана, Грузия, Южная Корея и Таиланд.