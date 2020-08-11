Дать Венеции утонуть, чтобы она служила примером. Интересное предложение экспертов в области туризма и культуры
«Сколько усилий нужно потратить на то, чтобы Венеция оставалась похожей на Венецию? Учитывая то, что город постоянно сталкивается с повышением уровня моря, которое угрожает более частыми экстремальными наводнениями». Таким вопросом задались авторы статьи, недавно опубликованной в журнале Climatic Change. Ими оказались Эрин Сикамп, профессор в области управления парками, отдыхом и туризмом в Государственном университете Северной Каролины, а также Юджин Джо, координатор программы всемирного наследия в Международном центре изучения сохранения и реставрации культурных ценностей.
Сикамп и Джо в частности утверждают, что некоторые культурные символы, серьезно пострадавшие от событий, связанных с изменением климата, могут оставаться поврежденными, чтобы «служить памятью» об этом событии и побуждать людей больше узнавать об уязвимости культурного наследия к климатическим катастрофам.
Как полагают авторы работы, нынешнюю модель сохранения объектов культурного наследия, которая настаивает на их консервации в неизменном состоянии, следует пересмотреть.
По ее словам, некоторым достопримечательностям, подверженным риску изменения климата, следует разрешить «трансформироваться», когда стоимость их сохранения слишком высока. Авторы работы настаивают на создании новой категории объектов под названием «Объекты всемирного наследия в процессе климатической трансформации». Этот список может помочь собрать информацию и лучше документировать места, которые сталкиваются с угрозами изменения климата, а также направлять на них ресурсы.
В качестве примера Сикамп приводит не только Венецию, но и парк Эверглейдс во Флориде, который являлся традиционной территорией индейских племен семинолов и миккосуки.
«Мы не говорим, что это должно открыть двери для развития туризма. Мы предлагаем создать новую категорию и позволить этим местам думать не только о консервативной, но и о трансформационной адаптации», — заключает Сикамп.
Узнайте, как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили.