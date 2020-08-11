Дать Венеции утонуть, чтобы она служила примером. Интересное предложение экспертов в области туризма и культуры

«Сколько усилий нужно потратить на то, чтобы Венеция оставалась похожей на Венецию? Учитывая то, что город постоянно сталкивается с повышением уровня моря, которое угрожает более частыми экстремальными наводнениями». Таким вопросом задались авторы статьи, недавно опубликованной в журнале Climatic Change. Ими оказались Эрин Сикамп, профессор в области управления парками, отдыхом и туризмом в Государственном университете Северной Каролины, а также Юджин Джо, координатор программы всемирного наследия в Международном центре изучения сохранения и реставрации культурных ценностей.

Сикамп и Джо в частности утверждают, что некоторые культурные символы, серьезно пострадавшие от событий, связанных с изменением климата, могут оставаться поврежденными, чтобы «служить памятью» об этом событии и побуждать людей больше узнавать об уязвимости культурного наследия к климатическим катастрофам.

Как полагают авторы работы, нынешнюю модель сохранения объектов культурного наследия, которая настаивает на их консервации в неизменном состоянии, следует пересмотреть.