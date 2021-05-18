Нефтяное пятно после разлива топлива в Республике Коми движется в Северный Ледовитый океан

11 мая в Республике Коми в результате разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения компании «Лукойл-Коми» на землю и в воду вылилось около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Утечка произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы, на которой образовалось нефтяное пятно. Площадь загрязнения земель составила около12,7 тысяч кв. м.

Как сообщает российское отделение Greenpeace, нефтяное пятно движется к Северному Ледовитому океану и уже подошло к Баренцеву морю. 17 мая (22.30 по московскому времени) пятно достигло села Усть-Цильма. Село находится всего в 400 км от впадения реки Печоры в Северный Ледовитый океан.

В этот же день глава Коми Владимир Уйба подписал указ о введении режима ЧС в связи с аварией в трёх муниципалитетах: городском округе Усинск, Ижемском и Усть-Цилемском районе.