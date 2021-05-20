Несмотря на пандемию и карантин, уровень метана побил все рекорды

Ученые обнаружили, что в прошлом году в мире наблюдался самый большой объем выбросов метана за всю историю наблюдений. Этот уровень неуклонно растет с 2007 года, но в 2020 году он в два раза превысил показатели «стартового» 1983 года, составив 14,7 частей на миллиард. Специалисты не могут найти этому объяснения.

Анализируя аналогичные данные, исследователи обычно связывают рост уровня метана с деятельностью человека: это добыча угля, нефти и газа; животноводство и мусорные свалки. Однако в 2020 году большинство этих процессов было поставлено на паузу, и химик Вашингтонского университета в Сиэтле Алекс Тернер полагает, что причиной стала комбинация антропогенных и естественных факторов.

Он напоминает, что жара приводит к появлению большего количества микробов, и в этой температурной среде те производят больше метана. Несмотря на то, что в 2020 году многие заводы остановились — свалки и стада сельскохозяйственных животных никуда не делись. И учитывая, что прошлый год был одним из самых теплых в истории наблюдений — это может объяснить рост объемов выброса метана.