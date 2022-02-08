Неубранные собачьи фекалии угрожают биоразнообразию на планете

Прежде ученые не рассматривали отходы животных как источник азота.

Ученые из университета Гента (Бельгия) подсчитали, что ежегодно на избранных участках в пригородных экосистемах и на заповедных территориях Бельгии выделяется 11 килограммов азота и пять килограммов фосфора из-за собачьих фекалий и мочи. По мнению бельгийских специалистов, объемы этих выделений существенны и могут нанести ущерб биоразнобразию и функционированию экосистем на планете. В своем исследовании они опирались на данные 487 учетов за 1,5 года по сбору точных данных о численности собак на гектар и в год (на четырех участках).

Ранее такому источнику азота не уделяли большого внимания. Но бельгийские специалисты выяснили, что на большей части территории Европы отходы собачьей жизнедеятельности дают от пяти до 25 килограммов азота на каждый гектар площади.

«Сегодня серьезное внимание уделяют количеству азота, который выделяется из-за сельского хозяйства, а также в промышленности и во время дорожного движения. А проблема, которую рассмотрели мы, изучена мало», — отметил профессор из Университета Гента Питер Де Френ.

Бельгийские ученые также провели эксперимент, в ходе которого вычислили объем веществ, выделяемых собаками в окружающую среду при разных условиях. Исследователи подсчитали количество животных в четырех выбранных заповедниках и смоделировали сценарии, учитывающие разные факторы: от наличия у собак поводка до того, убирают ли хозяева их фекалии.

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В случаях, где собаки были на поводках, на территории заповедника снижалось количество отходов — они скапливались на небольших участках около тропинок. Впрочем, если владельцы выгуливали животных на поводке и убирали за ними фекалии, это снижало уровень отходов на 56% по азоту и на 97% — по фосфору.

Хотя без азота жизнь планеты невозможна, азотистые соединения могут нанести природе вред: нитраты вносятся в почву в качестве искусственных минеральных удобрений, оксиды выбрасываются в атмосферу при сжигании ископаемых углеводородов, аммиак выделяется стадами коров, свиней, овец и прочих сельскохозяйственных животных. Теперь к отравляющим естественную среду обитания флоры и фауны добавятся и собачьи фекалии.

Убирайте за своей собакой.