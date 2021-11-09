Нижние слои атмосферы Земли поднимаются из-за изменения климата

Данные об атмосфере, собранные метеозондами в Северном полушарии за последние 40 лет, показывают, что изменение климата подталкивает верхнюю границу тропосферы — участок неба, ближайший к земле, — вверх со скоростью от 50 до 60 метров за десятилетие.
По словам Джейн Лю, ученого-эколога из Университета Торонто, движущей силой этих изменений является температура. Высота тропосферы варьируется по всему миру, достигая 20 км в тропиках и 7 км вблизи полюсов.
В течение года верхняя граница тропосферы, называемая тропопаузой, естественным образом поднимается и опускается в зависимости от времени года, поскольку воздух расширяется в жару и сжимается на холоде. Но поскольку парниковые газы улавливают все больше тепла в атмосфере, расширение тропосферы также увеличивается.
Лю и ее коллеги обнаружили, что тропопауза поднялась в среднем примерно на 200 метров в высоту с 1980 по 2020 год. Ученые отмечают, что это изменение не должно оказать большого влияния на погоду, но является важным напоминанием о влиянии изменения климата на наш мир.
«Мы видим вокруг себя признаки глобального потепления в отступлении ледников и повышении уровня моря. Теперь мы видим это на высоте тропосферы», — говорит Лю.