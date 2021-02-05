Дочернее предприятие «Норникеля» оштрафовано на 146 миллиардов рублей за разлив топлива на норильской ТЭЦ
Арбитражный суд Красноярского края обязал дочернее предприятие «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд рублей в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая 2020 года.
Такое решение суд принял 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.
«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — огласила в приговоре судья Наталья Варыгина.
Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду.
Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3. В результате просадки опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тысячи тонн зимнего дизельного топлива. «Норникель» придерживается версии, что причиной стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Самый крупный штраф за экологические преступления в истории был выписан британской нефтяной компании BP после взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 году, в результате которого в воду вылило около 5 миллионов баррелей нефти. BP выплатила в качестве компенсации 20 миллиардов долларов.