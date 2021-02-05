Дочернее предприятие «Норникеля» оштрафовано на 146 миллиардов рублей за разлив топлива на норильской ТЭЦ

Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3. В результате просадки опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тысячи тонн зимнего дизельного топлива. «Норникель» придерживается версии, что причиной стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Самый крупный штраф за экологические преступления в истории был выписан британской нефтяной компании BP после взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 году, в результате которого в воду вылило около 5 миллионов баррелей нефти. BP выплатила в качестве компенсации 20 миллиардов долларов.