Новая система очистки океана от мусора успешно прошла последние испытания

Еще в августе проект по очистке океана Ocean Cleanup вернулся в воды Большого Тихоокеанского мусорного пятна с переработанной системой сбора мусора, самой крупной из всех существующих. Эксперты отмечают, что заключительный этап тестирования Системы 002 был отмечен успешным массовым вывозом пластиковых отходов.
Проект по очистке океана впервые появился в 2013 году с грандиозными планами по очистке океана от пластика с помощью массивных плавучих барьеров. С тех пор система претерпела ряд изменений.
Система 002 по прозвищу Дженни, которая была запущена в августе, знаменовала собой значительный отход от предыдущих итераций, поскольку отказалась от пассивной конструкции в пользу активной силовой установки. Вместо того, чтобы полагаться на плавучую систему, которая двигалась вместе с ветром и движением в океане, подковообразную Дженни буксировали суда с экипажем с обоих концов.
Идея заключалась в том, чтобы переместить Дженни через Большой Тихоокеанский мусорный участок с постоянной скоростью 1,5 узла, направляя пластиковые отходы в зону удержания на дальнем конце. Имея длину 800 метров, Дженни является самой большой системой, развернутой в рамках проекта Ocean Cleanup.
После буксировки Дженни к пятну в середине августа команда Ocean Cleanup запустила пробный режим, включающий более 70 отдельных тестов, чтобы проверить, подходит ли она для работы. Самым последним из них был тест «полной продолжительности», призванный полностью заполнить барьеры Дженни в течение шести недель. Это испытание было завершено на выходных, и, по словам команды, оно прошло с большим успехом.
Команда все еще обрабатывает свой улов, поэтому информация о том, сколько Дженни способна выловить мусора, должна появиться позже. Но ясно, что потребуется много таких заходов, чтобы устранить проблему. Миллионы метрических тонн пластиковых отходов смываются в океан каждый год, и многие сомневаются в способности мусорных барьеров решить эту проблему.
Команда Ocean Cleanup хорошо осведомлена об этом и одновременно пытается предотвратить попадание пластиковых отходов в океан через речную систему сбора под названием «Перехватчик». Накопленные в океане отходы представляют собой серьезную и требующую решения проблему, поскольку чем дольше они кружатся в водах, тем больше распадаются на микропластики, вредящие окружающей среде.