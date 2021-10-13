Новая система очистки океана от мусора успешно прошла последние испытания

Еще в августе проект по очистке океана Ocean Cleanup вернулся в воды Большого Тихоокеанского мусорного пятна с переработанной системой сбора мусора, самой крупной из всех существующих. Эксперты отмечают, что заключительный этап тестирования Системы 002 был отмечен успешным массовым вывозом пластиковых отходов.

Проект по очистке океана впервые появился в 2013 году с грандиозными планами по очистке океана от пластика с помощью массивных плавучих барьеров. С тех пор система претерпела ряд изменений.

Система 002 по прозвищу Дженни, которая была запущена в августе, знаменовала собой значительный отход от предыдущих итераций, поскольку отказалась от пассивной конструкции в пользу активной силовой установки. Вместо того, чтобы полагаться на плавучую систему, которая двигалась вместе с ветром и движением в океане, подковообразную Дженни буксировали суда с экипажем с обоих концов.