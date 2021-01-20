Новая технология эффективно разлагает 90% микропластика в воде

Новая технология с использованием алмазов и титана может помочь удалить пластиковые микроволокна до того, как они попадут в окружающую среду, путем разложения их на молекулы природного происхождения.

Полиэфирные, нейлоновые, акриловые и другие синтетические волокна — это формы пластика, составляющие 60% материала, из которого шьется одежда. Таким образом, производство синтетических тканей способствует пластиковому загрязнению вод во всем мире: волокна микропластика попадают в сточные воды.

«Выброс микропластика в морскую экосистему признан важной проблемой, связанной с загрязнением воды. Было показано, что в водной среде эти микропластики адсорбируют токсичные вещества и могут попадать внутрь водных организмов. После этого они накапливаются в пищевой цепи и впоследствии достигают человека», — пишут исследователи из Национального научно-исследовательского института (INRS) в Канаде.