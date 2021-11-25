Новые рекорды золотодобытчиков Сибири и Дальнего Востока по загрязнению рек: отчет WWF
По данным спутникового мониторинга WWF России, в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество случаев загрязнений рек в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилось на 44, протяженность загрязненных участков – на 2197 километров, а количество загрязненных рек – на 24.
Исследование показало, что проблема загрязнения рек из-за деятельности золотодобывающих компаний чрезвычайно актуальна и требует срочного решения. Так, в 2021 году WWF и партнеры выявили 320 случаев загрязнения рек 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тысяч километров.
В 2021 году безусловным лидером загрязнения выступает Амурская область, где эксперты выявили 45% от общего количества загрязнений. Если суммировать «вклад» Амурской области, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, получается 85% случаев и 91% протяженности загрязненных участков от общего количества загрязнений в регионах мониторинга.
Такие выводы эксперты WWF делают по результатам общественного мониторинга водных объектов бассейна Амура и юга Восточной Сибири ниже мест добычи россыпного золота на основе спутниковых снимков.
«В течение 2021 года мы наблюдали колоссальную работу органов власти Амурской области и Приамурского управления Росприроднадзора, которые выявляли загрязнения рек и контролировали соблюдение золотодобывающими предприятиями требований по охране окружающей среды. Тем не менее, все эти усилия не привели к изменению ситуации – реки оказались загрязнены еще больше, чем в прошлом году.
На наш взгляд, ситуация с загрязнениями не изменится до тех пор, пока не будет существенно сокращена выдача лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота. В первую очередь, поисковых лицензий, выдаваемых заявительным порядком и используемых недобросовестными компаниями для прикрытия фактически нелегальной добычи золота.
Когда в регионе действует около полутора тысяч лицензий, из которых почти тысяча – поисковые, добиться уменьшения загрязнений рек контрольно-надзорными методами невозможно: имеющегося инспекторского корпуса просто физически не хватает для осуществления полноценного надзора», – отмечает директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Эксперты WWF и партнеры уверены: основная причина резкого роста загрязнения рек при добыче россыпного золота в течение последних лет — выдача лицензий на поиск новых месторождений драгоценного металла на основании заявления, без проведения конкурса. По закону, компания, получившая лицензию на разведку, не имеет права добывать полезные ископаемые. Фактически огромное количество небольших компаний, прикрываясь лицензиями, незаконно добывают россыпное золота. При этом подобные компании не подлежат экологическому надзору, так как формально, не осуществляют деятельность, наносящую вред окружающей среде, не выплачивают налоги на добычу полезных ископаемых и сборы за пользование водными объектами, не создают инфраструктуру, необходимую для предотвращения загрязнения рек. По оценке экспертов WWF, около 80% всех случаев загрязнения рек могут быть связаны с деятельностью подобных компаний.
Руководитель программы WWF-России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников добавил, что решения о выдаче поисковых лицензий должны приниматься на национальном уровне.
«Мы уже обратились в Комиссию по экологии Общественной палаты России с предложением провести в начале 2022 года круглый стол по проблеме с привлечением общественных советов Роснедр и Росприроднадзора – органов власти, ответственных за выдачу лицензий и контроль за соблюдением держателями лицензий требований природоохранного законодательства», – сказал Книжников.
Мониторинг в 2020 и 2021 году провели WWF России, экологическая коалиция «Реки без границ», «Центр гражданского контроля и космического мониторинга» (Санкт-Петербург) в рамках проекта WWF «Люди – природе» при поддержке Европейской комиссии и Фонда Президентских грантов.
Целиком отчет можно прочитать здесь.