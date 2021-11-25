Новые рекорды золотодобытчиков Сибири и Дальнего Востока по загрязнению рек: отчет WWF

Эксперты WWF и партнеры уверены: основная причина резкого роста загрязнения рек при добыче россыпного золота в течение последних лет — выдача лицензий на поиск новых месторождений драгоценного металла на основании заявления, без проведения конкурса. По закону, компания, получившая лицензию на разведку, не имеет права добывать полезные ископаемые. Фактически огромное количество небольших компаний, прикрываясь лицензиями, незаконно добывают россыпное золота. При этом подобные компании не подлежат экологическому надзору, так как формально, не осуществляют деятельность, наносящую вред окружающей среде, не выплачивают налоги на добычу полезных ископаемых и сборы за пользование водными объектами, не создают инфраструктуру, необходимую для предотвращения загрязнения рек. По оценке экспертов WWF, около 80% всех случаев загрязнения рек могут быть связаны с деятельностью подобных компаний.

Руководитель программы WWF-России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников добавил, что решения о выдаче поисковых лицензий должны приниматься на национальном уровне.

«Мы уже обратились в Комиссию по экологии Общественной палаты России с предложением провести в начале 2022 года круглый стол по проблеме с привлечением общественных советов Роснедр и Росприроднадзора – органов власти, ответственных за выдачу лицензий и контроль за соблюдением держателями лицензий требований природоохранного законодательства», – сказал Книжников.

Мониторинг в 2020 и 2021 году провели WWF России, экологическая коалиция «Реки без границ», «Центр гражданского контроля и космического мониторинга» (Санкт-Петербург) в рамках проекта WWF «Люди – природе» при поддержке Европейской комиссии и Фонда Президентских грантов.

Целиком отчет можно прочитать здесь.