Объем вырубки тропических лесов Бразилии бьет рекорды

Проанализировав спутниковые снимки, специалисты бразильского национального института космических исследований (INPE) продолжают отмечать уменьшение площади лесных массивов. За первые шесть месяцев года вырубка дождевых лесов Амазонии увеличилась на 17%: до 3 610 квадратных километров, притом объем растет уже четвертый месяц подряд. Только за июнь было уничтожено 1062 квадратных километра леса: это сопоставимо с размерами Рио-де-Жанейро. В мае этот показатель составил 1 043 кв. км. Июньская цифра — самая высокая с начала наблюдений в 2015 году.

Экологи винят в этой ситуации государство и в первую очередь президента Бразилии Жаира Болсонару. Заняв этот пост в 2019 году, он выступал за коммерциализацию лесного региона, а организации, пытающиеся спасти леса, он характеризовал как «рак». В результате уничтожение джунглей получило поддержку высших эшелонов власти. В июне Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении министра окружающей среды Рикардо Саллеса: его обвиняют в причастности к схеме незаконного оборота древесины и препятствовании проведению экологических инспекций. Эти же обвинения предъявлены большой группе людей, среди которых — 10 чиновников министерства и подведомственных организаций.