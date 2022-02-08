Обещания мировых корпораций по снижению выбросов оказались невыполнимыми

По мнению аналитиков, крупные компании намерены снизить уровень вредных выбросов лишь на 40% вместо обещанных 100%.

Крупные мировые корпорации, ранее заявлявшие о намерениях снизить вредные выбросы в атмосферу на 100%, на самом деле намерены сделать это лишь на 40%. К таким выводам пришли аналитики некоммерческих организаций NewClimate Institute и Carbon Market Watch, изучившие обещания и планы по снижению выбросов.

Наиболее реалистичными оказались намерения датской компании Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. «Удовлетворительный» уровень реализации планов авторы доклада увидели в планах Apple, Sony и Vodafone. А возможности осуществить намерения 11 компаний, в том числе таких гигантов, как Unilever, Nestle и BMW, аналитики оценили как крайне низкие.

Как следует из доклада, специалисты NewClimate Institute и Carbon Market проанализировали обещания 25 крупных корпораций к 2030-2050 годам достичь так называемой углеродной нейтральности — снижения до нуля выбросов углекислого газа. В общей сложности выбросы корпораций, ставших предметом изучения аналитиков, составляют 2,7 гигатонн CO2-эквивалента. Это соответствует примерно 5% выбросов всех парниковых газов в мире.

Ведущий автор исследования и аналитик в области климатической политики NewClimate Institute Томас Дэй отмечает, что эксперты были «откровенно удивлены и разочарованы» общим уровнем реалистичности обещаний компаний.

«В то время как давление на компании с требованиями бороться с изменением климата нарастает, их амбициозные сообщения очень часто лишены реального содержания, что может ввести в заблуждение и потребителей, и регуляторов, которые определяют их стратегическое направление», — отметил Дэй.

Аналитик также подчеркнул, что даже те корпорации, у которых все относительно хорошо в плане экологии, преувеличивают свою работу по снижению вредных выбросов.