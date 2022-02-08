По мнению аналитиков, крупные компании намерены снизить уровень вредных выбросов лишь на 40% вместо обещанных 100%.
Крупные мировые корпорации, ранее заявлявшие о намерениях снизить вредные выбросы в атмосферу на 100%, на самом деле намерены сделать это лишь на 40%. К таким выводам пришли аналитики некоммерческих организаций NewClimate Institute и Carbon Market Watch, изучившие обещания и планы по снижению выбросов.
Наиболее реалистичными оказались намерения датской компании Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. «Удовлетворительный» уровень реализации планов авторы доклада увидели в планах Apple, Sony и Vodafone. А возможности осуществить намерения 11 компаний, в том числе таких гигантов, как Unilever, Nestle и BMW, аналитики оценили как крайне низкие.
Как следует из доклада, специалисты NewClimate Institute и Carbon Market проанализировали обещания 25 крупных корпораций к 2030-2050 годам достичь так называемой углеродной нейтральности — снижения до нуля выбросов углекислого газа. В общей сложности выбросы корпораций, ставших предметом изучения аналитиков, составляют 2,7 гигатонн CO2-эквивалента. Это соответствует примерно 5% выбросов всех парниковых газов в мире.
Ведущий автор исследования и аналитик в области климатической политики NewClimate Institute Томас Дэй отмечает, что эксперты были «откровенно удивлены и разочарованы» общим уровнем реалистичности обещаний компаний.
«В то время как давление на компании с требованиями бороться с изменением климата нарастает, их амбициозные сообщения очень часто лишены реального содержания, что может ввести в заблуждение и потребителей, и регуляторов, которые определяют их стратегическое направление», — отметил Дэй.
Аналитик также подчеркнул, что даже те корпорации, у которых все относительно хорошо в плане экологии, преувеличивают свою работу по снижению вредных выбросов.
Читайте также
Обещания мировых корпораций по снижению выбросов оказались невыполнимыми
Жители Троицка протестуют против вырубки леса
Олимпийские игры на искусственном снегу назвали опасными для жизни
Золотая лихорадка в Перу превратила тропические леса в ртутные помойки
Гринпис запустил петицию за отказ от развития атомной энергетики в России