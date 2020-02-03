Обнаружен серьезный изъян в плане США по хранению ядерных отходов

Сяолэй Го, материаловед Университета штата Огайо (Колумбус), и его коллеги обнаружили эту проблему, прижав куски нержавеющей стали к стеклу и керамике и погрузив материалы в специальный раствор, имитирующий воздействие грунтовых вод. Когда вода просачивалась на границу между нержавеющей сталью и керамикой или стеклом, сталь выделяла двухвалентное железо, трехвалентное железо и другие компоненты, которые создавали кислую среду на поверхности металла. Эта кислотность разъедала керамику и стекло.

По словам Уильяма Эберта, исследователя ядерных материалов в Аргоннской национальной лаборатории в Лемонте (Иллинойс), погружение металла, стекла и керамики в воду в лаборатории очень отличается от небольшого количества грунтовых вод, которые могут просочиться в стальную канистру. Поэтому выводы о том, может ли процесс коррозии поставить под угрозу захороненные ядерные отходы, делать рано. Однако Эберт предупреждает, что подземная свалка ядерных отходов должна надежно хранить их в течение тысячи лет.

Го и его коллеги в настоящее время исследуют материалы для покрытия внутренней части стальной канистры, которая могла бы служить буфером между металлом и керамическими или стеклянными компонентами.

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