Объявлены результаты расширенных проб воды в загрязненном Авачинском заливе на Камчатке

В конце сентября серферы на камчатском Халактырском пляже пострадали от ожогов роговицы и других симптомов отравления, а берег усеяли трупы морских животных. Вот уже неделю точную причину экологического загрязнения на Камчатке не могут установить. Версия об утечке нефтепродуктов не подтвердилась (не было ни характерной пленки на воде, ни запаха, превышения по нефтепродуктам в пробах воды было недостаточным для такой массовой гибели организмов, со спутниковых снимков нефтяных загрязнений тоже не видно). Версия о выбросе ядохимикатов с Козельского полигона тоже пока не подтверждается, но нужны более подробные результаты проб. Версия о вредоносном цветении водорослей, которые исторически продуцируют разнообразные токсины (в том числе нейропаралитические) тоже пока не подтвердилась, потому что нет соответствующих результатов. Версию о причастности к загрязнению вулканических выбросов опровергли ученые.

Теперь Росприроднадзор представил расширенные результаты проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. Образцы были отобраны в Халактырском пляже и в Авачинском заливе 3 октября.



В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Подробный анализ в полном объеме можно посмотреть здесь.

Однако активисты российского Greenpeace отмечают, что предоставленных данных все еще недостаточно для определения источника катастрофы. Владимир Чупров, проектный директор Greenpeace в России, комментирует результаты следующим образом: «...Полученных результатов недостаточно, чтобы определить полную картину произошедшего. По ряду элементов, например по тяжёлым металлам, анализы до сих пор в работе. Не хватает крайне важных результатов: лабораторных анализов тканей и органов погибших животных. К тому же собранные материалы не проверили на пестициды».

После заявления специалистов МЧС России по ситуации на Камчатке, сотрудники камчатского офиса WWF России обследовали три бухты на побережье Авачинской губы: Малая Лагерная, Средняя Лагерная, Большая Лагерная. По состоянию на 7 октября во всех трёх обнаружены выброшенные на берег погибшие крабы, представители различных видов моллюсков и огромное количество морских ежей. На некоторых участках плотность морских ежей достигала нескольких десятков на квадратный метр. Гибель морских ежей может повлечь за собой беду для других животных — редких краснокнижных морских выдр, или каланов, обитающих на Камчатке. Большую часть рациона каланов составляют именно морские ежи, и оскудение кормовой базы приведет к голоду и смертности морских млекопитающих — у каланов, единственных из морских теплокровных животных, нет подкожного жира, поэтому им нужно регулярно и сытно питаться.

Также вчера ученые из ДВФУ с воздуха оценили загрязнения у берегов Камчатки и взяли пробы на анализ. С вертолета они обнаружили полосу, визуально отличающуюся от нормальной поверхности океана в этом районе. Она хорошо различима благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Предположительно это скопление микроводорослей. Во время облета удалось обследовать акваторию от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина встречающихся фрагментов колеблется от 30 до 100 метров.

В ближайших планах ученых — организация морской экспедиции вдоль всего Юго-Восточного побережья Камчатки. В течение нескольких дней специалисты будут детально исследовать состояние океана с привлечением водолазов и специального оборудования. Это позволит собрать разнообразный биоматериал для комплексного анализа.