Огромный кусок самого большого ледника Гренландии рухнул в море

Блок площадью 113 квадратных километров откололся от ледника N79 (Nioghalvfjerdsfjorden) на северо-востоке Гренландии, что, по словам ученых, было ожидаемо с учетом повышения средней температуры.
По данным геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), с 1999 ледник потерял 160 квадратных километров льда, причем темпы потерь увеличились за последние два года.
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature в декабре, таяние ледникового покрова Гренландии способствовало повышению уровня моря на 1,1 сантиметра в период с 1992 по 2018 год.
Еще одно исследование, проведенное учеными Линкольнского университета в Англии, предсказало, что тающий лед в Гренландии может поднять уровень моря на 10–12 сантиметров к 2100 году.
Средняя температура в регионе повысилась примерно на три градуса по Цельсию с 1980 года и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в 2020 году.
«Каждое лето вода стекает с ледникового покрова Гренландии на язык ледника, образуя реки и пруды на поверхности. Замораживание воды зимой создает дополнительное давление на плавающий язык, что может привести к отелам», — говорит Дженни Турстон из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.
Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.
Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.
79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился.
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