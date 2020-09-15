Огромный кусок самого большого ледника Гренландии рухнул в море

«Каждое лето вода стекает с ледникового покрова Гренландии на язык ледника, образуя реки и пруды на поверхности. Замораживание воды зимой создает дополнительное давление на плавающий язык, что может привести к отелам», — говорит Дженни Турстон из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.

79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился.

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