Охваченная пожарами Калифорния на спутниковом снимке NASA

Более 650 лесных пожаров вспыхнули в Калифорнии после беспрецедентных ударов молний, штормов и тепловые волны, которые установили новые температурные рекорды в штате, а спутник NASA Terra 24 августа сфотографировал окутанную дымом территорию.
Два самых больших пожара, все еще бушующие в Калифорнии, получили собственные названия: LNU Lightning Complex и SCU Lightning Complex. Эти наименования произошли от названия пожарных подразделений, которые с ними борются, а также от происхождения пожаров после ударов молний. Они полыхают в северной части штата. Оба пожара уничтожили примерно по 140 тысяч гектаров леса и входят в тройку крупнейших пожаров в истории штата.
Кроме того, в Калифорнии бушуют сотни более мелких пожаров. На снимке их вероятное расположение отмечено красными точками. Многие точки при этом слились вместе, и отдельный огонь больше не виден.
Еще один снимок NASA показывает уровень загрязнения воздуха сильным дымом и представляет карту аэрозольного индекса атмосферы. Темно-красным цветом отмечены территории с наиболее высокими концентрациями вредных частиц, которые могут повлиять на видимость и на здоровье человека. Как видно на изображении, дым распространился не только по Калифорнии, но затронул Миннесоту, Небраску и другие территории.
В результате пожаров в Калифорнии погибли не менее пяти человек. Почти 120 тысячам жителей штата пришлось покинуть свои дома из-за надвигающегося огня. Они не смогут вернуться домой еще многие недели. Ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса — в штате зафиксировано более 650 тысяч случаев заражения COVID-19, и многие временные убежища переполнены людьми.
Почитайте о работе смокджамперов — пожарных, которые десантируются прямо в горящие леса.