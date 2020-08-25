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Экология и климат

Охваченная пожарами Калифорния на спутниковом снимке NASA

National Geographic Россия
25 августа 2020
Пожары в Калифорнии
Фото: NASA
Штат переживает экологическую катастрофу.

Более 650 лесных пожаров вспыхнули в Калифорнии после беспрецедентных ударов молний, ​​штормов и тепловые волны, которые установили новые температурные рекорды в штате, а спутник NASA Terra 24 августа сфотографировал окутанную дымом территорию. 

Два самых больших пожара, все еще бушующие в Калифорнии, получили собственные названия: LNU Lightning Complex и SCU Lightning Complex. Эти наименования произошли от названия пожарных подразделений, которые с ними борются, а также от происхождения пожаров после ударов молний. Они полыхают в северной части штата. Оба пожара уничтожили примерно по 140 тысяч гектаров леса и входят в тройку крупнейших пожаров в истории штата. 

Кроме того, в Калифорнии бушуют сотни более мелких пожаров. На снимке их вероятное расположение отмечено красными точками. Многие точки при этом слились вместе, и отдельный огонь больше не виден. 

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NASA Карта аэрозольного индекса атмосферы над Калифорнией.

Еще один снимок NASA показывает уровень загрязнения воздуха сильным дымом и представляет карту аэрозольного индекса атмосферы. Темно-красным цветом отмечены территории с наиболее высокими концентрациями вредных частиц, которые могут повлиять на видимость и на здоровье человека. Как видно на изображении, дым распространился не только по Калифорнии, но затронул Миннесоту, Небраску и другие территории. 

В результате пожаров в Калифорнии погибли не менее пяти человек. Почти 120 тысячам жителей штата пришлось покинуть свои дома из-за надвигающегося огня. Они не смогут вернуться домой еще многие недели. Ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса — в штате зафиксировано более 650 тысяч случаев заражения COVID-19, и многие временные убежища переполнены людьми. 

Почитайте о работе смокджамперов — пожарных, которые десантируются прямо в горящие леса. 

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