Охваченная пожарами Калифорния на спутниковом снимке NASA

Более 650 лесных пожаров вспыхнули в Калифорнии после беспрецедентных ударов молний, ​​штормов и тепловые волны, которые установили новые температурные рекорды в штате, а спутник NASA Terra 24 августа сфотографировал окутанную дымом территорию.

Два самых больших пожара, все еще бушующие в Калифорнии, получили собственные названия: LNU Lightning Complex и SCU Lightning Complex. Эти наименования произошли от названия пожарных подразделений, которые с ними борются, а также от происхождения пожаров после ударов молний. Они полыхают в северной части штата. Оба пожара уничтожили примерно по 140 тысяч гектаров леса и входят в тройку крупнейших пожаров в истории штата.

Кроме того, в Калифорнии бушуют сотни более мелких пожаров. На снимке их вероятное расположение отмечено красными точками. Многие точки при этом слились вместе, и отдельный огонь больше не виден.