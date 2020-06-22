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Экология и климат

Океан может сохранять пластик без изменений более 24 лет

Михаил Сысоев
22 июня 2020
Пластик в воде
Фото: Wikimedia Commons
В глубинах океана нашли пластиковый пакет с мусором.

Исследователи изучили два образца пластика, найденные на глубине 4 150 метров в восточной части Тихого океана, и обнаружили, что большая часть материала была полностью неповрежденной.

Хотя найти пластик в океане несложно, датировать его зачастую бывает проблематично. Поэтому, как указывают исследователи, новые данные служат важным предупреждением о том, как долго пластик может оставаться неповрежденным в морских и океанских водах.

На океанском дне был найден пластиковый пакет, в котором находились контейнер из-под еды и банка «Кока-колы». Благодаря коду и фирменному наименованию на контейнере, а также тому факту, что банка была частью ограниченного тиража, удалось определить примерную дату выпуска этой продукции: между 1988 и 1996 годами. Оказалось, что ни пакет, ни контейнер не продемонстрировали признаков фрагментации или даже деградации.

«Результаты настоящего исследования, насколько нам известно, представляют собой первый набор данных, надежно интегрирующих судьбу и экологическую функцию пластика в течение более двух десятилетий в естественных морских глубоководных условиях», — Стефан Краузе, биогеохимик из научно-исследовательского института GEOMAR в Германии.

Ученые обнаружили, что, несмотря на то, что контейнер и пакет были разных форм и состояли из разных видов пластика, их воздействие на окружающие бактерии было одинаковым — разнообразие микроорганизмов на пластике было намного ниже, чем в окружающих донных отложениях.

Однако исследователи отмечают, что два пластиковых объекта составляют очень маленький размер выборки, поэтому здесь потребуются дальнейшие исследования.

Как отмечают ученые, открытие было сделано случайно. Команда исследователей находилась в этом районе океана, чтобы изучить железомарганцевых конкреций с морского дна может повлиять на окружающую среду океана.

Ежегодно в мире производится около 380 млн тонн синтетических полимеров — пластиков, но лишь малая часть из них отправляется на переработку. По приблизительным оценкам, каждый год не менее 10 млн тонн пластиковых отходов оказывается в океане.

Узнайте, каким будет мир, где правит хищный пластик.

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