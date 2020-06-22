Океан может сохранять пластик без изменений более 24 лет

Исследователи изучили два образца пластика, найденные на глубине 4 150 метров в восточной части Тихого океана, и обнаружили, что большая часть материала была полностью неповрежденной.

Хотя найти пластик в океане несложно, датировать его зачастую бывает проблематично. Поэтому, как указывают исследователи, новые данные служат важным предупреждением о том, как долго пластик может оставаться неповрежденным в морских и океанских водах.

На океанском дне был найден пластиковый пакет, в котором находились контейнер из-под еды и банка «Кока-колы». Благодаря коду и фирменному наименованию на контейнере, а также тому факту, что банка была частью ограниченного тиража, удалось определить примерную дату выпуска этой продукции: между 1988 и 1996 годами. Оказалось, что ни пакет, ни контейнер не продемонстрировали признаков фрагментации или даже деградации.