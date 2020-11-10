Октябрь 2020 года оказался самым жарким для Европы за всю историю наблюдений

Прошлый месяц был самым теплым октябрем для Европы за всю историю наблюдений.

По данным Службы по изменению климата Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель месяца за 30 лет. Глобальные температуры оказались на 0,62 °C выше среднего показателя, что сделало октябрь третьим самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере.

Теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра. Также октябрь был четвертым месяцем подряд, когда на Северном морском пути вдоль побережья России не было или почти не было льда.