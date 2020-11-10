Октябрь 2020 года оказался самым жарким для Европы за всю историю наблюдений

Прошлый месяц был самым теплым октябрем для Европы за всю историю наблюдений.
По данным Службы по изменению климата Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель месяца за 30 лет. Глобальные температуры оказались на 0,62 °C выше среднего показателя, что сделало октябрь третьим самым теплым в мире за всю историю наблюдений.
Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере.
Теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра. Также октябрь был четвертым месяцем подряд, когда на Северном морском пути вдоль побережья России не было или почти не было льда.
Прошедший октябрь также стал самым теплым на европейской части России за всю историю метеонаблюдений. В регионах Центрального федерального округа был побит 120-летний рекорд по теплу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До этого рекордная температура принадлежала 1896 году.
Ранее Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура октября в Москве составила 9,2 градуса в 2020 году, что является рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений. До этого самым теплым считался октябрь 1967 года.
«В октябре этого года не было внезапно появившихся рекордов — они были ожидаемыми», — говорится в заявлении Copernicus. По версии центра, следует ожидать, что в результате глобального потепления рекорды будут устанавливаться все чаще.
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