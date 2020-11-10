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Экология и климат

Октябрь 2020 года оказался самым жарким для Европы за всю историю наблюдений

National Geographic Россия
10 ноября 2020
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Фото: Copernicus ECMWF
И третьим за всю историю наблюдений в мире.

Прошлый месяц был самым теплым октябрем для Европы за всю историю наблюдений. 

По данным Службы по изменению климата Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель месяца за 30 лет. Глобальные температуры оказались на 0,62 °C выше среднего показателя, что сделало октябрь третьим самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере.

Теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра. Также октябрь был четвертым месяцем подряд, когда на Северном морском пути вдоль побережья России не было или почти не было льда.

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Прошедший октябрь также стал самым теплым на европейской части России за всю историю метеонаблюдений. В регионах Центрального федерального округа был побит 120-летний рекорд по теплу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До этого рекордная температура принадлежала 1896 году.

Ранее Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура октября в Москве составила 9,2 градуса в 2020 году, что является рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений. До этого самым теплым считался октябрь 1967 года.

«В октябре этого года не было внезапно появившихся рекордов — они были ожидаемыми», — говорится в заявлении Copernicus. По версии центра, следует ожидать, что в результате глобального потепления рекорды будут устанавливаться все чаще.

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