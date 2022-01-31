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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Экология и климат

Олимпийские игры на искусственном снегу назвали опасными для жизни

National Geographic Россия

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Проведение таких соревнований может привести к серьезным травмам, считают ученые и спортсмены.

Проведение зимних Олимпиад на искусственном снегу может быть опасным для жизни. К такому выводу пришли эксперты из британского университета Лафборо и Protect Our Winters.

Как отмечают британские ученые, из-за изменения климата организаторам Олимпийских Игр (ОИ) перестает хватать настоящего снега для соревнований по зимним видам спорта, и им приходиться применять искусственный. К таким мерам в 2022 году пришлось прибегнуть и Китаю — и это, по мнению экспертов, несет большие риски для спортсменов. 

Авторы исследования утверждают, что искусственный снег обладает повышенной травмоопасностью, поскольку на 30% состоит изо льда и на 70% — из воздуха. В то же время в настоящем снеге содержатся только 10% льда и 90 — воздуха.

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Николай Олюнин

российский сноубордист, серебряный призер ОИ-2014

Искусственный снег действительно по ощущениям как лед. Трасса более жесткая и опасная. Настоящий снег более мягкий, он как пух. С другой стороны, травму можно получить и на том, и на другом — это скорее зависит от сложности самой трассы.

В то же время биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер ОИ Иван Черезов считает искусственный снег более удобным для многих спортсменов из-за хорошего скольжения.

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Иван Черезов

биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер ОИ

— Лыжи едут по нему лучше, он более плотный по составу, — отметил он. — Не замечал, что он чем-то опаснее настоящего снега. Возможно, у нас не те скорости, чтобы были какие-то повреждения.

Экологи также обеспокоены влиянием искусственного снега на окружающую среду. По их утверждению, на создание осадков для ОИ-2022 в Пекине ушло 145 миллионов литров воды, несмотря на то что округ Чжанцзякоу, где пройдет Олимпиада, страдает от ее дефицита.

Как сообщает экологическая организация China Water Risk, количество воды в Чжанцзякоу на душу населения составляет менее одной пятой от среднего показателя по стране, и многие жители ощущают ее нехватку. Значительное количество ресурса теряется из-за сильных ветров и испарения. За последние 40 лет среднее количество снега в округе составило всего 7,9 миллиметра.

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