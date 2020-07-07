ООН призвала людей употреблять меньше мяса и молока

Удобрения, предназначенные для сельского хозяйства, содержат много азота. Их использование может способствовать загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя. Отходы животноводства также являются источником загрязнения азотом, сообщается в исследовании ученых под руководством Аймбала Увизая из Продовольственного и сельскохозяйственного отдела ООН.

Исследователи обнаружили, что на сектор животноводства приходится около трети всех выбросов азота человечеством, который также выделяется при сжигании ископаемого топлива и других видах деятельности.

Выбросы от животноводства составляют около 65 тераграмм (тг) азота в год. Это означает, что производство мяса и молочных продуктов само по себе нарушает нижний предел — от 62 до 82 тг в год, который считается безопасным уровнем для человечества.

По словам Увизея, хотя в сельском хозяйстве существуют наработки, позволяющие снизить уровень выбросов азота, их может быть недостаточно для того, чтобы оставаться в пределах допустимой нормы выбросов. Поэтому в некоторых частях планеты нужно сократить производство мяса и молочных продуктов. В первую очередь, к ним относятся богатые страны Европы и Северной Америки, а также страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия.