От 8 до 14 миллионов тонн микропластика загрязняют дно Мирового океана

Согласно новому отчету Государственного объединения научных и прикладных исследований, около 14 миллионов тонн микропластика осело в глубинах океана. Это более чем вдвое превышает количество пластиковых загрязнений на поверхности океана.
Исследователи взяли образцы донных отложений в сотнях километров от побережья Австралии и обнаружили, что количество микропластика на деле намного выше, чем предполагалось.
На основе этих данных они подсчитали, насколько широко распространен микропластик в океанических отложениях по всему миру — и их ошеломляющие расчёты были довольно сдержанной оценкой.
Предыдущие исследования показали, что ежегодно в океан попадают миллионы тонн пластика. И хотя ученые признают загрязнение пластиком как важную экологическую проблему, мало что известно о накоплении пластика на морском дне и о том, как оно может повлиять на морскую жизнь и экосистемы. Особенно это касается микропластиков; пластиковые частицы длиной менее 5 миллиметров, не больше семени кунжута, согласно данным Национальной океанской службы.
Для нового исследования ученые использовали дистанционно управляемые аппараты, чтобы вычерпать 51 керн морского дна — цилиндров уплотненного осадка — из шести мест в океаническом регионе у побережья южной Австралии, известном как Большой Австралийский залив. Они отобрали пробы на глубинах от 1655 до 3062 метра и на расстоянии от 288 до 356 километров от берега.
Промывка образцов и их вращение в центрифуге смывают органические вещества, облегчая обнаружение микропластика. Затем исследователи окрашивали образцы флуоресцентными красителями, выделяя и идентифицируя микропластические частицы с помощью оптического микроскопа, который использовал флуоресценцию для выделения органического материала, согласно исследованию.
В образцах один грамм донных отложений содержал до 14 пластиковых частиц. Основываясь на среднем количестве частиц в образцах и размере океана, который покрывает 361,1 миллиона квадратных километров, ученые подсчитали, что общее количество микропластика на морском дне будет составлять от 8 до 14 миллионов тонн.
Однако количество микропластика в океане во всем мире может быть намного выше, сказала Хардести. Плотность частиц из Большого Австралийского залива, вероятно, была ниже, чем в океанских регионах, которые находятся ближе к густонаселенным прибрежным районам. Пластмассовые микроволокна, еще один известный источник микропластического загрязнения океана, были исключены из анализа в случае, если волокна, которые они обнаружили в ядрах отложений, попали через одежду или другие ткани после сбора образцов.
Воздействие более крупного пластикового загрязнения на океанскую жизнь и здоровье экосистем слишком очевидно — они видны в огромных мусорных пятнах, которые собираются на поверхности моря, подобно затвердевшим «пластилиновым коркам», покрывающим береговые линии островов. Их видно в смертельных пластиковых петлях, душащих акул и скатов и в закупорках, заполняющих животы мертвых морских черепах и китов.
«Эти результаты подчеркивают масштабы пластикового загрязнения и показывают, что ни одна область океана не застрахована от пластиковой проблемы. Мы надеемся, что эта работа заставит людей задуматься о нашем выборе, влиянии того, что мы делаем, покупаем, используем и выбрасываем и к чему это приводит», — сказала Хардести.
Узнайте, как были объявлены результаты расширенных проб воды в загрязненном Авачинском заливе на Камчатке.