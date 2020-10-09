От 8 до 14 миллионов тонн микропластика загрязняют дно Мирового океана

Согласно новому отчету Государственного объединения научных и прикладных исследований, около 14 миллионов тонн микропластика осело в глубинах океана. Это более чем вдвое превышает количество пластиковых загрязнений на поверхности океана.

Исследователи взяли образцы донных отложений в сотнях километров от побережья Австралии и обнаружили, что количество микропластика на деле намного выше, чем предполагалось.

На основе этих данных они подсчитали, насколько широко распространен микропластик в океанических отложениях по всему миру — и их ошеломляющие расчёты были довольно сдержанной оценкой.

Предыдущие исследования показали, что ежегодно в океан попадают миллионы тонн пластика. И хотя ученые признают загрязнение пластиком как важную экологическую проблему, мало что известно о накоплении пластика на морском дне и о том, как оно может повлиять на морскую жизнь и экосистемы. Особенно это касается микропластиков; пластиковые частицы длиной менее 5 миллиметров, не больше семени кунжута, согласно данным Национальной океанской службы.