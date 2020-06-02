От весенних пожаров в России пострадало 13 500 000 га природных зон. Это больше, чем вся Греция

К 15 мая в России выгорело 13,5 миллиона гектаров природных территорий — это больше, чем вся площадь Греции. Официальная статистика не отражает реальную ситуацию с пожарами в стране и не позволяет эффективно решать данную проблему, утверждают в Greenpeace.

По оцифрованным данным специалисты Greenpeace составили антирейтинг российских регионов. Лидирующие позиции в списке заняли Еврейская автономная область, где выгорело больше 20% земель, Новосибирская и Омская области (10% территории пострадало от пожаров), а также Калининградская и Смоленская области, где огонь прошел 9% площади региона.

Треть площади всех весенних пожаров в стране пришлась на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, постепенно зарастающие лесом. В европейской части России таких пожаров оказалось большинство — 52% всей выгоревшей территории. По оценкам Greenpeace, на этих землях огонь уничтожил не менее 4,7 миллиарда молодых деревьев, в семь раз больше, чем их вырастили во всех лесных питомниках страны в прошлом году.