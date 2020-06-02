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Экология и климат

От весенних пожаров в России пострадало 13 500 000 га природных зон. Это больше, чем вся Греция

Михаил Сысоев
02 июня 2020
Александр Кукринов
Пылающие поля в Угранском районе Смоленской области
Фото: Александр Кукринов
Александр Кукринов
Пылающие поля в Угранском районе Смоленской области
Фото: Александр Кукринов
Александр Кукринов
Пылающие поля в Угранском районе Смоленской области
Фото: Александр Кукринов
Сотрудники Greenpeace вместе с добровольцами из разных городов страны собрали по космическим снимкам данные обо всех пожарах в лесах, степях и полях России с начала этого года.

К 15 мая в России выгорело 13,5 миллиона гектаров природных территорий — это больше, чем вся площадь Греции. Официальная статистика не отражает реальную ситуацию с пожарами в стране и не позволяет эффективно решать данную проблему, утверждают в Greenpeace. 

По оцифрованным данным специалисты Greenpeace составили антирейтинг российских регионов. Лидирующие позиции в списке заняли Еврейская автономная область, где выгорело больше 20% земель, Новосибирская и Омская области (10% территории пострадало от пожаров), а также Калининградская и Смоленская области, где огонь прошел 9% площади региона.

Треть площади всех весенних пожаров в стране пришлась на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, постепенно зарастающие лесом. В европейской части России таких пожаров оказалось большинство — 52% всей выгоревшей территории. По оценкам Greenpeace, на этих землях огонь уничтожил не менее 4,7 миллиарда молодых деревьев, в семь раз больше, чем их вырастили во всех лесных питомниках страны в прошлом году.

«Собранные данные однозначно подтверждают, что весной горят в первую очередь именно те земли и те леса, у которых нет ясного правового статуса и за охрану которых от огня никто не отвечает», — Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace.

Ярошенко добавил, что действующее российское законодательство не только препятствует ведению лесного хозяйства на выбывших из оборота землях сельскохозяйственного назначения, но и вынуждает собственников избавляться от леса при помощи огня. С сельхозземель и растущих на них молодых лесов пожары переходят в «официальные» леса и на торфяники, а затем в города и поселки. 

Карта пожаров в России в весенний сезон представлена здесь.

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