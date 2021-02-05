Пандемия COVID-19 стала причиной временного повышения температуры на Земле

Согласно новому исследованию, проведенному Национальным центром атмосферных исследований (NCAR), изоляция и снижение общественной активности, связанные с пандемией COVID-19, повлияли на выбросы загрязняющих веществ таким образом, что в течение нескольких месяцев прошлого года планета слегка нагрелась.
Это противоречивое открытие подчеркивает влияние переносимых по воздуху частиц или аэрозолей, которые блокируют входящий солнечный свет. Когда прошлой весной выбросы аэрозолей снизились, планета получила больше солнечного тепла — особенно в промышленно развитых странах, таких как США и Россия, которые обычно выбрасывают в атмосферу большое количество аэрозолей.
Исследование показало, что температура над некоторыми участками поверхности Земли прошлой весной была примерно на 0,1-0,3 °C выше, чем можно было бы ожидать при преобладающих погодных условиях. Эффект был наиболее заметен в регионах, которые обычно связаны со значительными выбросами аэрозолей. Так потепление на большей части США и России достигло примерно 0,37 °C.
Новое исследование подчеркивает сложное и часто противоречивое влияние различных типов выбросов от электростанций, автомобилей, промышленных предприятий и других источников. В то время как аэрозоли, как правило, осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы имеют противоположный эффект, удерживая тепло у поверхности планеты и повышая температуру.
Несмотря на краткосрочные эффекты потепления, Геттельман подчеркнул, что долгосрочное воздействие пандемии может заключаться в небольшом замедлении изменения климата из-за сокращения выбросов двуокиси углерода, которая сохраняется в атмосфере на десятилетия и оказывает более постепенное влияние на климат. Напротив, аэрозоли оказывают более непосредственное воздействие, которое исчезает в течение нескольких лет.
Для проведения исследования Геттельман и его коллеги использовали две ведущие климатические модели в мире: «Модель системы Сообщества Земля» на основе NCAR и модель, известную как ECHAM-HAMMOZ, разработанную консорциумом европейских стран. Они изучили данные обеих моделей, скорректировав выбросы аэрозолей и учитывая фактические метеорологические условия 2020 года, такие как ветер.
Результаты показали, что эффект потепления был наиболее сильным в средних и высоких широтах северного полушария. Эффект был смешанным в тропиках и сравнительно незначительным в большей части Южного полушария, где выбросы аэрозолей не так широко распространены.
Хотя исследование показывает, как аэрозоли противодействуют влиянию парниковых газов на потепление, он подчеркнул, что выброс большего количества их в нижние слои атмосферы не является жизнеспособной стратегией замедления изменения климата.
«Выбросы аэрозолей имеют серьезные последствия для здоровья. Говорить, что мы должны что-то специально загрязнять, неуместно», — заключает Геттельман.