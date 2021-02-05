Пандемия COVID-19 стала причиной временного повышения температуры на Земле

Исследование показало, что температура над некоторыми участками поверхности Земли прошлой весной была примерно на 0,1-0,3 °C выше, чем можно было бы ожидать при преобладающих погодных условиях. Эффект был наиболее заметен в регионах, которые обычно связаны со значительными выбросами аэрозолей. Так потепление на большей части США и России достигло примерно 0,37 °C.

Новое исследование подчеркивает сложное и часто противоречивое влияние различных типов выбросов от электростанций, автомобилей, промышленных предприятий и других источников. В то время как аэрозоли, как правило, осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы имеют противоположный эффект, удерживая тепло у поверхности планеты и повышая температуру.

Несмотря на краткосрочные эффекты потепления, Геттельман подчеркнул, что долгосрочное воздействие пандемии может заключаться в небольшом замедлении изменения климата из-за сокращения выбросов двуокиси углерода, которая сохраняется в атмосфере на десятилетия и оказывает более постепенное влияние на климат. Напротив, аэрозоли оказывают более непосредственное воздействие, которое исчезает в течение нескольких лет.