Пандемия COVID-19 может похоронить угольную промышленность

Альтернативы углю дешевеют и становятся более конкурентоспособными. Настолько, что некоторые эксперты считают, что нынешняя пандемия окончательно похоронит угледобывающую отрасль.

В новом отчете Управления энергетической информации США говорится, что в 2020 году страна будет производить на 5% меньше электроэнергии, что приведет к историческому снижению выбросов углерода на 11%. EIA ожидает, что производство угля в стране сократится на 25% за год, а восстановления к прежним показателям уже не будет.

Согласно отчету, в 2021 году потребление угля восстановится только на 10%, а объемы недостающей энергии компенсируют природный газ и возобновляемые источники. EIA ожидает, что возобновляемые источники энергии будут самым быстрорастущим источником выработки электроэнергии в 2020 году. Предполагается, что сектор электроэнергетики добавит 20,4 гигаватт новой ветровой мощности и 12,7 гигаватт солнечной мощности.