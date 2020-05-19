Пандемия COVID-19 может похоронить угольную промышленность

Альтернативы углю дешевеют и становятся более конкурентоспособными. Настолько, что некоторые эксперты считают, что нынешняя пандемия окончательно похоронит угледобывающую отрасль.
В новом отчете Управления энергетической информации США говорится, что в 2020 году страна будет производить на 5% меньше электроэнергии, что приведет к историческому снижению выбросов углерода на 11%. EIA ожидает, что производство угля в стране сократится на 25% за год, а восстановления к прежним показателям уже не будет.
Согласно отчету, в 2021 году потребление угля восстановится только на 10%, а объемы недостающей энергии компенсируют природный газ и возобновляемые источники. EIA ожидает, что возобновляемые источники энергии будут самым быстрорастущим источником выработки электроэнергии в 2020 году. Предполагается, что сектор электроэнергетики добавит 20,4 гигаватт новой ветровой мощности и 12,7 гигаватт солнечной мощности.
Из всех ископаемых видов топлива в мире уголь является крупнейшим источником углекислого газа, и его воздействие на загрязнение воздуха и здоровье населения неоднократно доказано различными исследованиями. Согласно недавнему исследованию ученых из Постдамского института, отказ от использования угля вдвое упростит задачу, которая ставится в Парижских соглашениях по климату (не позволять средней температуре на планете расти выше 2 °С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5 °С).
Согласно данным Forbes, в 2019 году глобальный объем производства электроэнергии за счет угля уменьшился на 3%, и это стало рекордным сокращением за последние 30 лет. С 2015 года число строящихся угольных электростанций в мире сократилось на 84%. Поскольку строительство угольной электростанции занимает пять-шесть лет, в ближайшее время мы увидим еще более существенный спад в генерации электроэнергии за счет угля.
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