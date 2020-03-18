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Экология и климат

Пересадка кораллов: как рифам дают новую жизнь

Тереза Мачемер
18 марта 2020
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На острове Муреа во Французской Полинезии работает некоммерческая организация Coral Gardeners.Ныряльщики восстанавливают отломанные фрагменты кораллов в подводном питомнике перед пересадкой.
Фото: Кристина Миттермейер, National Geographic Image Collection
Даже туристы могут поучаствовать в программе по пересадке и укоренению кораллов, которым угрожают климатические изменения, штормы и выцветание.

Прекрасным, но хрупким коралловым рифам в тропических океанах по всему миру угрожают климатические изменения и штормы. Путешественники могут помочь восстановить их, поучаствовав в программе по пересадке кораллов.

Исследователь National Geographic Паола Родригес-Тронкосо работала в Мексике: во многом ее стараниями за шесть лет пересадили 6000 фрагментов кораллов. Как это было: ныряльщики собирали со дна океана кораллы, сбитые с рифов штормами и волнами, а затем привязывали добытые фрагменты к нижним участкам того же (или ближайшего) рифа. Способы пересадки зависят от региона. Например, там, где рифы отделяют лагуну от океана (как во Французской Полинезии на фото выше), отломанные куски кораллов сначала помещают в подводные питомники, чтобы дать им восстановиться перед пересадкой.

Курорты и организации по сохранению окружающей среды активно побуждают людей участвовать в таких программах. Чтобы не принести больше вреда, чем пользы, Родригес-Тронкосо советует не присоединяться к неразрешенным акциям вроде тех, во время которых энтузиасты специально отламывают куски от здоровых кораллов. Найденные на дне океанов и правильно пересаженные фрагменты кораллов растут медленно, но способны подарить долгую жизнь рифу.

Посмотрите, как коралловые рифы спасают с помощью 3-D технологий. 