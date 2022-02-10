Планете грозит дефицит пресной воды

В тающих ледниках оказалось значительно меньше льда, чем прогнозировалось ранее.

Ученые из Французского института геологических наук и Дартмутского колледжа заявили об угрозе дефицита пресной воды на Земле. Как оказалось, в тающих ледниках на планете содержится куда меньше льда, чем прогнозировалось ранее.

Исследователям удалось впервые измерить толщину и движение более 250 тысяч горных ледников при помощи новых методов спутниковой съемки. Для анализа они использовали почти 812 тысяч пар снимков высокого разрешения: благодаря этому им удалось охватить 98% территории Земли, покрытой ледниками в 2017-2018 годах. Оказалось, что объем льда, содержащийся в ледниках, не настолько высок, как ожидалось.

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В то же время ученые выяснили, что в ледниках в Гималаях содержится на 37 процентов больше льда, чем считалось ранее. Это хорошая новость для восьми миллионов человек, проживающих в бассейне рек Инд и Ченаб: дело в том, что именно талая вода ледников обеспечивает более половины речного потока в засушливые сезоны.

Кроме того, ледниковые запасы также оказались больше на 30-87% в суббассейне реки Брахмапутра, которая также находится в Гималаях.

«Гималаи оказались исключением. Почти везде в других местах мы обнаружили более тонкий лед», — отметил Матье Морлигем, один из авторов исследования.

К примеру, выяснилось, что в ледниках южноамериканских Анд содержится на 27% меньше льда, чем считали ученые. По мнению специалистов, сокращение общего объема льда неизбежно окажет воздействие на планету. Поэтому они надеются, что правительства разных стран мира учтут их прогноз при решениях о строительстве различных структур водоснабжения.