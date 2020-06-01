Плавучая платформа сможет собирать энергию волн, ветра и солнца

Немецкая компания SINN Power представила первую в мире плавучую океаническую гибридную платформу — устройство, которое вырабатывает электроэнергию сразу из трех источников возобновляемой энергии.
По словам авторов разработки, конструкция может выдерживать волны высотой до шести метров и разработана для обеспечения беспрепятственного доступа прибрежных районов к решениям в области экологически чистой энергии.
Каждый модульный блок плавучей платформы состоит из четырех волновых генераторов. На него можно дополнительно установить солнечные батареи мощностью до 20 кВт, а также четыре ветровые турбины пиковой мощностью по 6 кВт.
Основой конструкции является поплавковая система. Она имеет очень небольшую положительную плавучесть, поэтому при ударе волн почти не смещается, а вся энергия уходит в подвижные поплавки. Амплитуда их движения достигает 3 метров, благодаря чему система собирает энергию волн от 2 до 6 метров высотой, превращая движение поплавков в электричество. В идеальных условиях — до 24 кВт от каждого поплавка.
Разработчики утверждают, что система может использоваться при разной погоде, всегда имея возможность получать энергию хотя бы из одного источника.
В настоящее время Sinn Power ищет партнеров, которые предоставят солнечные панели для плавучей платформы, размещенной вблизи города Ираклион в Греции.
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