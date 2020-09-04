Площадь льда в Беринговом море достигла минимума за 5 500 лет

Площадь моря в Северном Ледовитом океане, занятая льдами в зимнее время, оказалась минимальной за последние 5 500 лет. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Мириам Джонс из Геологической службы США в Рестоне, находившаяся с экспедицией в Беринговом море в 2018 году.
Джонс и ее команда собрали керны торфа на острове Св. Мэтью, удаленном месте в Беринговом море к западу от Аляски. Внутри покрытых торфом останков частично разложившихся растений находятся кислородсодержащие органические соединения — целлюлоза, которая и содержит ключ к разгадке климатической истории региона.
В осадках, выпадающих на остров, содержится два разных изотопа кислорода: О-18 и О-16. Относительные значения этих изотопов в осадках меняются в зависимости от атмосферных условий, и когда растения поглощают кислород из воздуха, они регистрируют эти изменения. Анализируя количество этих изотопов в целлюлозе с течением времени, команда смогла отследить изменения в атмосферных осадках и циркуляции атмосферы за 5 500 лет.
Затем команда установила связь между этой записью изотопов кислорода и протяженностью морского льда. Известно, что лед в Беринговом море напрямую связан с изменением направления ветра. Поэтому исследователи создали компьютерное моделирование, которое включало климатические условия с 1979 по 2018 год, значения изотопов кислорода в целлюлозе за это время и спутниковые наблюдения за морским льдом.
Когда дул сильный южный ветер и было меньше морского льда, относительное количество кислорода-18 увеличивалось. Когда преобладали ветры с севера и было больше морского льда, в целлюлозе было меньше кислорода-18.
Затем исследователи использовали изотопы кислорода в торфе, чтобы отследить рост и убыль морского льда в регионе на протяжении тысяч лет. Большая часть осадков выпадает зимой и весной, поэтому эти изотопы кислорода указывают на условия с февраля по май, а не на лето.
Группа обнаружила, что значения кислорода-18 в торфяной целлюлозе, зарегистрированные зимой 2018 года, были самыми высокими, а площадь морского льда — самой маленькой за последние 5500 лет.
Исследователи обнаружили, что в доиндустриальные времена морской лед в зимнее время постепенно уменьшался, в основном из-за естественных причин, например, колебаний в количестве солнечного света зимой, связанных с изменениями орбиты Земли.
Однако исследователи обнаружили, что, когда уровень CO2 начал подниматься выше 280 частей на миллион после начала промышленной революции в середине 1700-х годов, значения кислорода-18 также начали расти, с соответствующим уменьшением морского льда.
Он добавил, что лед также помогает смягчить воздействие сильных зимних штормов и наводнений на прибрежные районы.
Новое исследование предполагает, что к 2100 году Берингово море станет свободным ото льда в течение всего года.
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