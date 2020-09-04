Площадь льда в Беринговом море достигла минимума за 5 500 лет

Площадь моря в Северном Ледовитом океане, занятая льдами в зимнее время, оказалась минимальной за последние 5 500 лет. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Мириам Джонс из Геологической службы США в Рестоне, находившаяся с экспедицией в Беринговом море в 2018 году.

Джонс и ее команда собрали керны торфа на острове Св. Мэтью, удаленном месте в Беринговом море к западу от Аляски. Внутри покрытых торфом останков частично разложившихся растений находятся кислородсодержащие органические соединения — целлюлоза, которая и содержит ключ к разгадке климатической истории региона.