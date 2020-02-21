По дню за десятилетие: весенняя миграция птиц начинается все раньше

Американское орнитологическое общество собрало данные о миграции синеспинных лесных певунов (Dendroica caerulescens) за последние 50 лет. Эта птица ежегодно мигрирует из Канады и восточной части США в Центральную Америку и обратно.

Кристен Ковино из Университета Loyola Marymount и ее коллеги использовали данные, размещенные в Лаборатории отслеживания птиц Геологической службы США о миграции Dendroica caerulescens в период с 1965 по 2015 год. Исследователи, работающие с этой программой, безопасно отлавливают мигрирующих птиц, собриают данные о них и снабжают металлическими полосками для ног с уникальным кодом, позволяющим идентифицировать их в будущем.

Проанализировав почти 150 тысяч отдельных записей, Ковино и ее коллеги обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние. При этом первые птицы появлялись на опорных точках миграции на день раньше с каждым следующим десятилетием.