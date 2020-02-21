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Экология и климат

По дню за десятилетие: весенняя миграция птиц начинается все раньше

21 февраля 2020
Синеспинный лесной певун
Фото: Kenneth Cole Schneider / flickr.com
Возможно, это очередные последствия изменения климата.

Американское орнитологическое общество собрало данные о миграции синеспинных лесных певунов (Dendroica caerulescens) за последние 50 лет. Эта птица ежегодно мигрирует из Канады и восточной части США в Центральную Америку и обратно.

Кристен Ковино из Университета Loyola Marymount и ее коллеги использовали данные, размещенные в Лаборатории отслеживания птиц Геологической службы США о миграции Dendroica caerulescens в период с 1965 по 2015 год. Исследователи, работающие с этой программой, безопасно отлавливают мигрирующих птиц, собриают данные о них и снабжают металлическими полосками для ног с уникальным кодом, позволяющим идентифицировать их в будущем.

Проанализировав почти 150 тысяч отдельных записей, Ковино и ее коллеги обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние. При этом первые птицы появлялись на опорных точках миграции на день раньше с каждым следующим десятилетием.

«Мы выбрали синеспинных лесных певунов, потому что определить их возраст и пол довольно просто, а это означает, что данные, которые мы можем собрать об этом виде, достаточно точны», – Кристен Ковино.

Хотя исследователи подчеркивают, что их результаты не могут быть явно связаны с изменением климата без учета климатических или экологических данных, они считают, что подобные методы могут быть полезны для отслеживания воздействия изменения климата на птиц.

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