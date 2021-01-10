Почему потепление стратосферы над Северным полюсом вызывает похолодание в Европе

Каждую зиму в полярной и субполярной стратосфере Северного полушария возникает так называемое внезапное стратосферное потепление (ВСП). Температура на высотах от 10 до 50 км может неожиданно и сильно повыситься всего за несколько дней. Скачок может составлять 40-50 градусов Цельсия.

Парадоксально, но эти потепления, нарушая привычные процессы циркуляции, провоцируют резкое похолодание в Северном полушарии. Например, зимой 2018 года Великобританию и Ирландию накрыла волна аномального холода, известная как «Зверь с Востока». В феврале 2019 года похожее резкое похолодание наблюдали в Канаде и США.

При этом далеко не все изменения в полярных вихрях приводят к похолоданию. Два года назад потепление стратосферных полярных ветров предшествовало одному из самых теплых зимних дней в истории Великобритании.

Исследователи из университетов Бристоля, Эксетера и Бата придумали новый способ предсказания побочных эффектов ВСП. Знание того, какие отклонения являются предзнаменованием похолодания, а какие не приводят к подобным последствиям, имеет большое значение для повышения точности прогнозов погоды.