Найдена еще одна причина ускоренного таяния гренландских ледников

Ледяной покров Гренландии стремительно теряет массу, и сегодня это крупнейший фактор, влияющий на повышения уровня моря. Согласно исследованию, опубликованному в декабре в журнале Nature, ледяной щит Гренландии в настоящее время тает в семь раз быстрее, чем в 1992 году.

В основном, это связано с увеличением поверхностного таяния, вызванным атмосферным потеплением, однако ученые из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца обнаружили новую угрозу для ледников.

Авторы работы, опубликованной в Nature Geoscience, изучали один из многочисленных ледовых языков ледника Nioghalvfjerdsfjorden, также известного как ледник 79-го градуса. Ледовый язык – это длинный пласт льда, спускающийся с суши в водоем, зачастую на десятки километров. Объектом исследования ученых стал массив длиной около 80 километров.

Ученые обнаружили на океанском дне впадину, которая меняет направление теплой воды Атлантического океана прямо к леднику. Этот поток шириной более полутора километров стал причиной таяния основания ледового языка со скоростью 7,3-13,5 метра в год.

Исследователи также обнаружили аналогичное течение, протекающее рядом с другим ледником Гренландии, где недавно в океан вырвался большой ледовый язык.

Ученые отмечают, что анализ морского дна в окрестностях других ледников позволит увеличить точность прогнозов скорости их таяния.