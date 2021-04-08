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Экология и климат

Погода в Москве поворачивает в сторону тепла

Анастасия Баринова
08 апреля 2021
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Фото: Олег Токарев
Осадки закончатся, а столбик термометра приблизится к отметке +21 °C.

По территории столичного региона движется южный циклон, сопровождаемый плотными фронтальными облаками, дождем и мокрым снегом. За минувшие сутки столица и область получили 8 мм осадков: это более четверти от всей апрельской нормы (37 мм). Порывы ветра достигали 18 м/с. В западной половине региона – Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск – высота снежного покрова составляла 3-5 см. 

Но уже 9 апреля, по прогнозам Гидрометцентра, погода в Москве начнет меняться к лучшему: осадки на фоне высокого атмосферного давления прекратятся, температура будет расти. И хотя выходные не обойдутся без ночных заморозков, но будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха, а ветер снизит свою скорость. 

Дневные температурные показатели в пятницу составят +9…+11°C, ночные – 0…+2°C. Ночью 10 апреля в Москве ожидается -2...0°C, а днем – уже до +14°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В воскресенье будет еще теплее, и тоже без осадков: +15...+17°C в Москве, а в области +13...+18°C.

В начале следующей недели пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен слабый переменный ветер. Однако погода уверенно повернула на весеннюю: в понедельник 12 апреля ночные температуры – до +5°C, дневные до +17°C, а во вторник эти показатели составят от +9°C до +21°C. 

Апрельские заморозки для Москвы – не редкость. Вспомните, каким был апрель 2019 года.

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