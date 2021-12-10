Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Экология и климат

Пока рекорд этой зимы: в Якутии температура упала до -61,1°C

Анастасия Баринова
10 декабря 2021
snow-83784_1280.jpg
Фото: Pixabay
winter-234721_1280.jpg
Фото: Pixabay
ice-314281_1280.jpg
Фото: Pixabay
В России наступил сезон 60-градусных морозов.

Районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами носят условное название «Полюс холода». В Южном полушарии такие точки находятся в Антарктиде, а в Северном это российские Верхоянск (-67,7°C) и Оймякон, а также метеостанция Клинк в Гренландии (-69,6°C).  

якутск.jpg
Читайте такжеСамые холодные города России

В наши дни каждый год становится теплее предыдущего, но это не отражается на падении столбика термометра (узнайте, почему). И в Якутии, помимо двух официальных «Полюсов холода», есть не менее морозные места. Сезон рекордов нынешней зимы открыло якутское село Делянкир: в ночь на 9 декабря температура воздуха здесь составила -61,1°C.

frost1.jpg
hmn.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что сильный холод  до конца недели накроет четыре российских региона: Архангельскую и Магаданскую области, а также Карелию и Чукотку. По прогнозам метеорологов, там  температура опустится ниже нормы на 7-11°C. Самые низкие показатели ожидаются на Чукотке: до -49°C. А в Оймяконе пока самым холодным днем было 7 декабря: -56,6°C.

Для Москвы синоптики обещают повышение температуры: к воскресенью 12 декабря ожидается до -5°C днем и до -7°C ночью. Узнайте о других тенденциях столичной зимы.

рекомендации
Карта, Россия

Силы природы на пользу человеку: новые российские технологии

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Снежинка

Испытать снежность: 7 причин провести зимние каникулы в Челябинской области