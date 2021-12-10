Пока рекорд этой зимы: в Якутии температура упала до -61,1°C

В наши дни каждый год становится теплее предыдущего, но это не отражается на падении столбика термометра (узнайте, почему). И в Якутии, помимо двух официальных «Полюсов холода», есть не менее морозные места. Сезон рекордов нынешней зимы открыло якутское село Делянкир: в ночь на 9 декабря температура воздуха здесь составила -61,1°C.