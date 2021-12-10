Пока рекорд этой зимы: в Якутии температура упала до -61,1°C

Районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами носят условное название «Полюс холода». В Южном полушарии такие точки находятся в Антарктиде, а в Северном это российские Верхоянск (-67,7°C) и Оймякон, а также метеостанция Клинк в Гренландии (-69,6°C).
В наши дни каждый год становится теплее предыдущего, но это не отражается на падении столбика термометра (узнайте, почему). И в Якутии, помимо двух официальных «Полюсов холода», есть не менее морозные места. Сезон рекордов нынешней зимы открыло якутское село Делянкир: в ночь на 9 декабря температура воздуха здесь составила -61,1°C.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что сильный холод до конца недели накроет четыре российских региона: Архангельскую и Магаданскую области, а также Карелию и Чукотку. По прогнозам метеорологов, там температура опустится ниже нормы на 7-11°C. Самые низкие показатели ожидаются на Чукотке: до -49°C. А в Оймяконе пока самым холодным днем было 7 декабря: -56,6°C.
Для Москвы синоптики обещают повышение температуры: к воскресенью 12 декабря ожидается до -5°C днем и до -7°C ночью. Узнайте о других тенденциях столичной зимы.