Половина песчаных пляжей мира может исчезнуть к 2100 году
Даже если человечество резко сократит загрязнение ископаемым топливом, которое приводит к глобальному потеплению, к 2100 году исчезнет более трети песчаных береговых линий планеты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.
Согласно результатам исследования, Австралия пострадает сильнее всего. В течение следующих 80 лет будет смыто почти 15 000 километров береговой линии континента. В первую десятку стран, которых затронет это явление, также входят Канада, Чили, США, Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.
Песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии, часто в густонаселенных районах. Но новое строительство, повышение уровня моря, штормовые нагоны от ураганов или тайфунов, а также уменьшение отложений в плотинных реках разрушают береговые линии, угрожая инфраструктурам.
The world is on track to lose 1/2 its sandy beaches to rising sea levels by 2100, says new research.— AJ+ (@ajplus) March 2, 2020
Studies show poor countries are most at risk as they have less resources to protect from flooding — with up to 50M displaced by floods every year by then. pic.twitter.com/PB4jawRhUc
Чтобы оценить, насколько быстро могут исчезать пляжи, Вустукас и его коллеги использовали данные тысяч спутниковых снимков, начиная с 1984 года. Они спрогнозировали будущую эрозию при двух сценариях изменения климата.
Наихудший сценарий, который получил условное обозначение RCP8.5, предполагает, что выбросы углерода будут продолжаться, или что сама Земля начнет повышать концентрацию парниковых газов в атмосфере — например, от вечной мерзлоты — независимо от действий человека. Согласно этому варианту развития событий, к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей — почти 132 000 километров береговой линии. Даже к середине века потери составят более 40 000 километров.
Менее страшный сценарий, называемый RCP4.5, может привести к глобальному потеплению примерно на три градуса Цельсия, что все еще намного больше, чем предел, предусмотренный в Парижском соглашении 2015 года. Тем не менее он приведет к тому, что к 2100 году 95 000 километров береговой линии будет отрезано от песка, и большая часть этих разрушений произойдет в ближайшие 30 лет.
Научно-консультативная группа ООН, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, в своем крупном докладе в сентябре прошлого года прогнозировала повышение уровня моря на полметра к 2100 году по более оптимистичному сценарию и на 84 см по RCP8.5. Однако многие ученые-климатологи считают, что эти оценки слишком консервативны, и в рецензируемых работах предсказывают, что уровень Мирового океана поднимется не менее чем на метр.
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