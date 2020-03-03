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Экология и климат

Половина песчаных пляжей мира может исчезнуть к 2100 году

03 марта 2020
Драконьи яйца
«Драконьи яйца»: Валуны Моераки на пляже Коекохе (Новая Зеландия)
Фото: Денис Ульянкин
Еще одно последствие изменения климата.

Даже если человечество резко сократит загрязнение ископаемым топливом, которое приводит к глобальному потеплению, к 2100 году исчезнет более трети песчаных береговых линий планеты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

«Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут выше», – Михалис Вусдукас, ведущий автор исследования из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Согласно результатам исследования, Австралия пострадает сильнее всего. В течение следующих 80 лет будет смыто почти 15 000 километров береговой линии континента. В первую десятку стран, которых затронет это явление, также входят Канада, Чили, США, Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

Песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии, часто в густонаселенных районах. Но новое строительство, повышение уровня моря, штормовые нагоны от ураганов или тайфунов, а также уменьшение отложений в плотинных реках разрушают береговые линии, угрожая инфраструктурам.

Чтобы оценить, насколько быстро могут исчезать пляжи, Вустукас и его коллеги использовали данные тысяч спутниковых снимков, начиная с 1984 года. Они спрогнозировали будущую эрозию при двух сценариях изменения климата.

Наихудший сценарий, который получил условное обозначение RCP8.5, предполагает, что выбросы углерода будут продолжаться, или что сама Земля начнет повышать концентрацию парниковых газов в атмосфере — например, от вечной мерзлоты — независимо от действий человека. Согласно этому варианту развития событий, к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей — почти 132 000 километров береговой линии. Даже к середине века потери составят более 40 000 километров.

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Закат в Гоа (Индия)
Фото: Антон Янковой

Менее страшный сценарий, называемый RCP4.5, может привести к глобальному потеплению примерно на три градуса Цельсия, что все еще намного больше, чем предел, предусмотренный в Парижском соглашении 2015 года. Тем не менее он приведет к тому, что к 2100 году 95 000 километров береговой линии будет отрезано от песка, и большая часть этих разрушений произойдет в ближайшие 30 лет.

Научно-консультативная группа ООН, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, в своем крупном докладе в сентябре прошлого года прогнозировала повышение уровня моря на полметра к 2100 году по более оптимистичному сценарию и на 84 см по RCP8.5. Однако многие ученые-климатологи считают, что эти оценки слишком консервативны, и в рецензируемых работах предсказывают, что уровень Мирового океана поднимется не менее чем на метр.

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