Половина песчаных пляжей мира может исчезнуть к 2100 году

Менее страшный сценарий, называемый RCP4.5, может привести к глобальному потеплению примерно на три градуса Цельсия, что все еще намного больше, чем предел, предусмотренный в Парижском соглашении 2015 года. Тем не менее он приведет к тому, что к 2100 году 95 000 километров береговой линии будет отрезано от песка, и большая часть этих разрушений произойдет в ближайшие 30 лет.

Научно-консультативная группа ООН, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, в своем крупном докладе в сентябре прошлого года прогнозировала повышение уровня моря на полметра к 2100 году по более оптимистичному сценарию и на 84 см по RCP8.5. Однако многие ученые-климатологи считают, что эти оценки слишком консервативны, и в рецензируемых работах предсказывают, что уровень Мирового океана поднимется не менее чем на метр.

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