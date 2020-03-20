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Экология и климат

С начала года россияне подарили друг другу почти 30 000 деревьев

20 марта 2020
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Фото: posadiles.ru
Федеральный проект «Посади лес» подвел итоги праздничных акций, длившихся с Нового года по 8 марта.

Проект «ПосадиЛес» был запущен 5 октября 2015 года по итогам всероссийской программы поддержки стартапов «Generation Startup 2015», где его авторы прошли в финал. На платформе posadiles.ru проходит акция, в рамках которой любой желающий может помочь проекту в посадке деревьев. Участники акции получают сертификат, подтверждающий вклад в восстановление лесов, который можно преподнести в подарок близким.

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в специальных акциях приняло участие более 1 500 человек. Активнее всего дарили друг другу деревья жители Москвы, Московской и Ленинградской областей. Все подаренные друг другу россиянами в ходе праздничных целевых акций деревья будут посажены в ближайшие два месяца сотрудниками и волонтерами проекта «Посади лес» в Московской, Астраханской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан. Всего в текущий весенний сезон в рамках проекта будет посажено более 500 000 деревьев в разных регионах России.

«Мы благодарим всех частных и корпоративных участников проекта за их вклад в восстановление российских лесов и приглашаем присоединиться к нему тех, кто еще не сделал этот важный и осознанный шаг. Вплоть до конца мая каждый человек или компания, ощущающая потребность в такой актуальной экологической инициативе, как посадка деревьев, может спонсировать саженцы и стать волонтером на посадках нашего проекта», — руководитель проекта «Посади лес» Марианна Мунтяну.

Благодаря проекту «Посади лес» и поддержке его пользователей за четыре года было высажено более 780 000 деревьев в 23 регионах России. Движение ЭКА, основавшее проект, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.

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