С начала года россияне подарили друг другу почти 30 000 деревьев

Проект «ПосадиЛес» был запущен 5 октября 2015 года по итогам всероссийской программы поддержки стартапов «Generation Startup 2015», где его авторы прошли в финал. На платформе posadiles.ru проходит акция, в рамках которой любой желающий может помочь проекту в посадке деревьев. Участники акции получают сертификат, подтверждающий вклад в восстановление лесов, который можно преподнести в подарок близким.

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в специальных акциях приняло участие более 1 500 человек. Активнее всего дарили друг другу деревья жители Москвы, Московской и Ленинградской областей. Все подаренные друг другу россиянами в ходе праздничных целевых акций деревья будут посажены в ближайшие два месяца сотрудниками и волонтерами проекта «Посади лес» в Московской, Астраханской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан. Всего в текущий весенний сезон в рамках проекта будет посажено более 500 000 деревьев в разных регионах России.