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Экология и климат

Посевы рядом с Чернобылем по-прежнему загрязнены радиацией

National Geographic Россия
22 декабря 2020
Чернобыльская АЭС
Фото: Wikimedia Commons
Ученые отследили уровень радиации в различных сельскохозяйственных культурах, выращенных рядом с Чернобыльской АЭС.

Новое исследование показало, что пшеница, рожь, овес и ячмень, выращиваемые в этой области, содержат два радиоактивных изотопа — стронций-90 и цезий-137 — в концентрациях, которые находятся выше пределов безопасного уровня.

«Наши результаты указывают на продолжающееся заражение и воздействие на человека, усугубляемое отсутствием официального регулярного мониторинга», — Дэвид Сантилло, судебно-медицинский эксперт из исследовательских лабораторий Greenpeace Университета Эксетера.

Сантилло и его коллеги в сотрудничестве с исследователями из Украинского института сельскохозяйственной радиологии проанализировали 116 проб зерна, собранных в период с 2011 по 2019 год в Иванковском районе Украины — примерно в 50 километрах к югу от АЭС.

Этот район находится за пределами чернобыльской 30-километровой «зоны отчуждения», которая была эвакуирована в 1986 году. Ученые выяснили, что радиоактивные изотопы, в основном стронций-90, превышают безопасный уровень потребления в 48% проб. Они также обнаружили, что в образцах древесины, собранных в том же регионе в период с 2015 по 2019 год, уровни стронция-90 превышали безопасный предел для дров.

Анализируя древесную золу из домашних дровяных печей, они обнаружили уровень стронция-90, в 25 раз превышающий безопасный уровень. Местные жители используют эту золу, а также золу местной тепловой электростанции (ТЭС) для удобрения своих культур, способствуя продолжению циркуляции радиоактивных изотопов.

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sciencedirect.com Исследователи настаивают на продолжении исследований о воздействии радиации на людей в зонах, соседствующих с Чернобылем

Тем не менее, компьютерное моделирование предполагает, что можно было бы выращивать культуры в регионе на «безопасных» уровнях, если бы этот процесс повторяющегося заражения прекратился. Исследователи призвали правительство Украины возобновить программу мониторинга, прекращенную в 2013 году, и создать систему для правильной утилизации радиоактивного пепла.

«Загрязнение зерна и древесины, выращиваемых в Иванковском районе, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность и требует дальнейшего безотлагательного расследования. Аналогичным образом срочно необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить влияние Иванковской ТЭС на окружающую среду и местных жителей, которое по большей части остается неизвестным», — говорится в заявлении соавтора исследования Валерия Кашпарова, директора Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

Узнайте, как Чернобыль может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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