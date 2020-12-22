Посевы рядом с Чернобылем по-прежнему загрязнены радиацией

Сантилло и его коллеги в сотрудничестве с исследователями из Украинского института сельскохозяйственной радиологии проанализировали 116 проб зерна, собранных в период с 2011 по 2019 год в Иванковском районе Украины — примерно в 50 километрах к югу от АЭС.

Этот район находится за пределами чернобыльской 30-километровой «зоны отчуждения», которая была эвакуирована в 1986 году. Ученые выяснили, что радиоактивные изотопы, в основном стронций-90, превышают безопасный уровень потребления в 48% проб. Они также обнаружили, что в образцах древесины, собранных в том же регионе в период с 2015 по 2019 год, уровни стронция-90 превышали безопасный предел для дров.

Анализируя древесную золу из домашних дровяных печей, они обнаружили уровень стронция-90, в 25 раз превышающий безопасный уровень. Местные жители используют эту золу, а также золу местной тепловой электростанции (ТЭС) для удобрения своих культур, способствуя продолжению циркуляции радиоактивных изотопов.