Последнее десятилетие оказалось самым теплым для Атлантического океана за 2900 лет
Температуры океанов имеют тенденцию циклически повышаться и понижаться на протяжении десятилетий и даже столетий. Но в последнее время эти скачки выходят за рамки естественных процессов. Ученые утверждают, что это ужасный знак для состояния океанов — отчасти потому, что повышение температуры связано с более разрушительными ураганами.
Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив керны отложений в канадской Арктике. Отложения брались из озера Элсмир. Изменения температуры сильно влияют на этот регион. Более теплая вода Атлантики способствует повышению давления, что приводит к уменьшению толщины снежного покрова. Это, в свою очередь, означает меньший сток наносов.
Осадочные керны показали регулярное повышение и понижение температуры Атлантики, а также то, что в последнее десятилетие наблюдается беспрецедентное увеличение скорости нагрева океана. Ученые также обнаружили следы так называемого Малого ледникового периода, который длился от 1300 до 1860 года.
Более ранние исследования, проводившиеся у южного побережья Исландии, показали, что воды в Северной Атлантике потеплели более чем на градус Цельсия. На это в частности указывает вымирание холоднолюбивого планктона Turborotalita quinqueloba, которое началось в 40-х годах прошлого века.
Исследование команды не ставило целью выявить причины изменений температуры, но, учитывая, что недавние повышения температур выходят далеко за рамки обычных колебаний, все признаки указывают на глобальное изменение климата.
Потепление океанских вод влияет не только на частоту и разрушительность ураганов. Крупные морские животные активно перемещаются из экваториальных вод в сторону полюсов, что приводит к разрушению экосистем и потере биоразнообразия.
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