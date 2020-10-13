Последнее десятилетие оказалось самым теплым для Атлантического океана за 2900 лет

Температуры океанов имеют тенденцию циклически повышаться и понижаться на протяжении десятилетий и даже столетий. Но в последнее время эти скачки выходят за рамки естественных процессов. Ученые утверждают, что это ужасный знак для состояния океанов — отчасти потому, что повышение температуры связано с более разрушительными ураганами.

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив керны отложений в канадской Арктике. Отложения брались из озера Элсмир. Изменения температуры сильно влияют на этот регион. Более теплая вода Атлантики способствует повышению давления, что приводит к уменьшению толщины снежного покрова. Это, в свою очередь, означает меньший сток наносов.

Осадочные керны показали регулярное повышение и понижение температуры Атлантики, а также то, что в последнее десятилетие наблюдается беспрецедентное увеличение скорости нагрева океана. Ученые также обнаружили следы так называемого Малого ледникового периода, который длился от 1300 до 1860 года.