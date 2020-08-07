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Экология и климат

Последний нетронутый шельфовый ледник в канадской Арктике потерял почти половину площади за два дня

Михаил Сысоев
07 августа 2020
Айсберг в Антарктиде
Айсберг в Антарктиде
Фото: needpix.com
Площадь шельфа сократилась примерно на 80 километров.

Последний полностью нетронутый шельфовый лед в канадской Арктике распался, потеряв более 40% своей площади всего за два дня в конце июля.

Шельфовый ледник Милна находится на окраине острова Элсмир, в малонаселенной северной канадской территории Нунавут. Как сообщил Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы, это был самый большой неповрежденный шельфовый ледник на территории страны. 

«Превышение нормальной температуры воздуха, морские ветры и открытая вода перед шельфовым ледником стали одними из причин разрушения шельфового ледника», — сообщила Канадская ледовая служба (Canadian Ice Service).

По словам Копленда, лето в канадской Арктике в этом году было на 5 градусов Цельсия теплее среднего показателя за 30 лет.

Обрушение шельфового ледника на Элсмире также стало причиной утраты последнего известного шельфового озера в северном полушарии. Иногда шельфовый ледник может блокировать устье фьорда, создавая уникальный тип озера — еpishelf lake, где пресная вода с шельфа и любая вода с суши запираются шельфовыми льдами. Именно такое озеро было на Элсмире.

Кроме того, на отколовшейся части ледника находился исследовательский лагерь с научными приборами. «К счастью, нас не было на шельфе, когда это произошло», — говорит Дерек Мюллер из Университета Карлтон в Оттаве. 

Этим летом Элсмир также потерял две ледяные шапки в заливе Святого Патрика. В 2017 году ученые предрекали им пять лет жизни, однако они протянули лишь три года. 

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