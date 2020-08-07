Последний нетронутый шельфовый ледник в канадской Арктике потерял почти половину площади за два дня

Последний полностью нетронутый шельфовый лед в канадской Арктике распался, потеряв более 40% своей площади всего за два дня в конце июля.

Шельфовый ледник Милна находится на окраине острова Элсмир, в малонаселенной северной канадской территории Нунавут. Как сообщил Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы, это был самый большой неповрежденный шельфовый ледник на территории страны.

«Превышение нормальной температуры воздуха, морские ветры и открытая вода перед шельфовым ледником стали одними из причин разрушения шельфового ледника», — сообщила Канадская ледовая служба (Canadian Ice Service).