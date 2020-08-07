Последний нетронутый шельфовый ледник в канадской Арктике потерял почти половину площади за два дня
Последний полностью нетронутый шельфовый лед в канадской Арктике распался, потеряв более 40% своей площади всего за два дня в конце июля.
Шельфовый ледник Милна находится на окраине острова Элсмир, в малонаселенной северной канадской территории Нунавут. Как сообщил Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы, это был самый большой неповрежденный шельфовый ледник на территории страны.
«Превышение нормальной температуры воздуха, морские ветры и открытая вода перед шельфовым ледником стали одними из причин разрушения шельфового ледника», — сообщила Канадская ледовая служба (Canadian Ice Service).
Satellite animation, from July 30 to August 4, shows the collapse of the last fully intact #iceshelf in #Canada. The Milne Ice Shelf, located on #EllesmereIsland in #Nunavut, has now reduced in area by ~43%. #MilneIceIsland #seaice #Arctic #earthrightnow #glacier pic.twitter.com/jjs1gawoxA— ECCC Canadian Ice Service (@ECCC_CIS) August 4, 2020
По словам Копленда, лето в канадской Арктике в этом году было на 5 градусов Цельсия теплее среднего показателя за 30 лет.
Обрушение шельфового ледника на Элсмире также стало причиной утраты последнего известного шельфового озера в северном полушарии. Иногда шельфовый ледник может блокировать устье фьорда, создавая уникальный тип озера — еpishelf lake, где пресная вода с шельфа и любая вода с суши запираются шельфовыми льдами. Именно такое озеро было на Элсмире.
Кроме того, на отколовшейся части ледника находился исследовательский лагерь с научными приборами. «К счастью, нас не было на шельфе, когда это произошло», — говорит Дерек Мюллер из Университета Карлтон в Оттаве.
Этим летом Элсмир также потерял две ледяные шапки в заливе Святого Патрика. В 2017 году ученые предрекали им пять лет жизни, однако они протянули лишь три года.