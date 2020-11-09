Потепление на 2°C приведет к выбросу из почвы в атмосферу 230 миллиардов тонн CO₂

Большинство из нас знает об огромных запасах углерода в нашей атмосфере, однако почва под нашими ногами содержит почти в три раза больше CO₂, поглощая примерно четверть всех выбросов человека в год. Если планета потеплеет хотя бы на 2 °C или больше, мы рискуем превратить этот жизненно важный канал в мощный углеродный выброс.

Исследователи во главе с климатологом Питером Коксом из Института глобальных систем в Эксетере с помощью компьютерного моделирования определили, что такое потепление может высвободить 230 миллиардов тонн углекислого газа. И это только из верхнего метра почвы, который содержит примерно такое же количество углерода, как вся наша атмосфера.

Это количество немногим меньше того, сколько за последние 120 лет выбросил в атмосферу Китай и вдвое меньше, чем выбросы CO₂, сделанные США.

Исследователи поясняют, что их цифры приведены с точностью плюс-минус 50 миллиардов тонн. Такое значение может показаться упущением, но ограничив свои измерения ученые упростили моделирование изменений в круговороте почвы. Это также помогло вдвое снизить неопределенность, остающуюся при использовании других аналогичных моделей.