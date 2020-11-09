Потепление на 2°C приведет к выбросу из почвы в атмосферу 230 миллиардов тонн CO₂

Большинство из нас знает об огромных запасах углерода в нашей атмосфере, однако почва под нашими ногами содержит почти в три раза больше CO₂, поглощая примерно четверть всех выбросов человека в год. Если планета потеплеет хотя бы на 2 °C или больше, мы рискуем превратить этот жизненно важный канал в мощный углеродный выброс.
Исследователи во главе с климатологом Питером Коксом из Института глобальных систем в Эксетере с помощью компьютерного моделирования определили, что такое потепление может высвободить 230 миллиардов тонн углекислого газа. И это только из верхнего метра почвы, который содержит примерно такое же количество углерода, как вся наша атмосфера.
Это количество немногим меньше того, сколько за последние 120 лет выбросил в атмосферу Китай и вдвое меньше, чем выбросы CO₂, сделанные США.
Исследователи поясняют, что их цифры приведены с точностью плюс-минус 50 миллиардов тонн. Такое значение может показаться упущением, но ограничив свои измерения ученые упростили моделирование изменений в круговороте почвы. Это также помогло вдвое снизить неопределенность, остающуюся при использовании других аналогичных моделей.
Хотя известно, что повышение температуры ускоряет разложение и сокращает количество времени, которое углерод проводит в почве, до сих пор не до конца ясно, насколько чувствительна эта система к изменениям температуры.
Фактически, то, как почва реагирует на быстро меняющийся мир, является одной из главных загадок в наших нынешних климатических моделях. И хотя новое исследование — это не худший из прогнозов, это все же далеко не хорошие новости, отмечают авторы работы.
«Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает значительные потери углерода в почве из-за изменения климата при потеплении всего на 2 °C, и это даже не включает потери углерода с более глубоких уровней вечной мерзлоты», — отмечает Сара Чадберн, специалист по моделированию климата и соавтор исследования.
Исследование также не учитывало выбросы в атмосферу других парниковых газов, таких как метан. Они также хранятся в почве и сказываются на изменении климата сильнее, чем углекислый газ.