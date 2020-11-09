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Экология и климат

Потепление на 2°C приведет к выбросу из почвы в атмосферу 230 миллиардов тонн CO₂

National Geographic Россия
09 ноября 2020
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Фото: pixabay.com
И это не самый экстремальный прогноз, который предоставили ученые.

Большинство из нас знает об огромных запасах углерода в нашей атмосфере, однако почва под нашими ногами содержит почти в три раза больше CO₂, поглощая примерно четверть всех выбросов человека в год. Если планета потеплеет хотя бы на 2 °C или больше, мы рискуем превратить этот жизненно важный канал в мощный углеродный выброс.

Исследователи во главе с климатологом Питером Коксом из Института глобальных систем в Эксетере с помощью компьютерного моделирования определили, что такое потепление может высвободить 230 миллиардов тонн углекислого газа. И это только из верхнего метра почвы, который содержит примерно такое же количество углерода, как вся наша атмосфера.

Это количество немногим меньше того, сколько за последние 120 лет выбросил в атмосферу Китай и вдвое меньше, чем выбросы CO₂, сделанные США. 

Исследователи поясняют, что их цифры приведены с точностью плюс-минус 50 миллиардов тонн. Такое значение может показаться упущением, но ограничив свои измерения ученые упростили моделирование изменений в круговороте почвы. Это также помогло вдвое снизить неопределенность, остающуюся при использовании других аналогичных моделей.

«Мы уменьшили неопределенность в вопросе об этой реакции на изменение климата, которая имеет жизненно важное значение для расчета точного глобального количества углерода и успешного достижения целей Парижского соглашения», — Питер Кокс.

Хотя известно, что повышение температуры ускоряет разложение и сокращает количество времени, которое углерод проводит в почве, до сих пор не до конца ясно, насколько чувствительна эта система к изменениям температуры.

Фактически, то, как почва реагирует на быстро меняющийся мир, является одной из главных загадок в наших нынешних климатических моделях. И хотя новое исследование — это не худший из прогнозов, это все же далеко не хорошие новости, отмечают авторы работы. 

«Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает значительные потери углерода в почве из-за изменения климата при потеплении всего на 2 °C, и это даже не включает потери углерода с более глубоких уровней вечной мерзлоты», — отмечает Сара Чадберн, специалист по моделированию климата и соавтор исследования.  

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Исследование также не учитывало выбросы в атмосферу других парниковых газов, таких как метан. Они также хранятся в почве и сказываются на изменении климата сильнее, чем углекислый газ. 

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