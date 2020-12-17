Потепление способствует распространению в США смертоносного паразита, поедающего мозг

В конце сентября Техасская комиссия по качеству окружающей среды (TCEQ) предупредила местные компании по водоснабжению, что редкая неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) загрязнила местные источники воды.

Одноклеточный эукаритоический организм из семейства Vahlkampfiidae обитает в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30 °C. При попадании в организм человека паразит может вызвать редкое и смертельное заболевание мозга — первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), или неглериаз.

Случаи смертельных инфекций, вызываемых неглерией Фоулера, имели место на юге США и раньше, однако теперь география их распространения смещается к северу. К такому выводу пришли исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), изучившие все случаи заражения N. fowleri в стране период с 1978 по 2018 год.

Они выявили в общей сложности 85 случаев N. fowleri, которые соответствовали критериям исследования (то есть случаи, которые были связаны с воздействием воды в рекреационных целях и включали данные о местоположении).

В течение этого времени количество ежегодно регистрируемых случаев было довольно постоянным и составляло от нуля до шести в год. Подавляющее большинство случаев, 74, произошло в южных штатах, но шесть из них были зарегистрированы на Среднем Западе, включая Миннесоту, Канзас и Индиану. В сообщении говорится, что из этих шести случаев пять произошли после 2010 года.