Потери урожая из-за жары и засухи в Европе утроились за 50 лет

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, посвящено сельскохозяйственному производству в 28 европейских странах нынешнего Европейского союза и Великобритании — с 1961 по 2018 год.

Ученые сравнили данные об экстремальных погодных явлениях — засухах, волнах тепла, наводнениях и похолоданиях — и обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что «изменение климата уже приводит к увеличению потерь урожая».

Авторы работы указывают, что «серьезность воздействия волн тепла и засухи на производство сельскохозяйственных культур примерно утроилась» за последние 50 лет. С 1964 по 1990 год потери урожая составляли в среднем 2,2%; с 1991 по 2015 год — уже 7,3%. Исследование также показало, что засухи со временем становятся все более частыми и интенсивными.

В целом, урожайность европейских культур все еще увеличивалась за период с 1964-1990 по 1991–2015 годы почти на 150%, говорит ведущий автор исследования Тереза ​​Брас из Новой школы науки и технологий в Лиссабоне. Но потери, связанные с экстремальными погодными условиями, были разными в зависимости от урожая.