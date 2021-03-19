Пожары в Австралии сопоставимы с извержениями вулканов по последствиям для стратосферы
Лесные пожары, опустошавшие Австралию с августа 2019 года по март 2020 года, выбросили в стратосферу количество дыма, соизмеримое с тем, что образовалось в результате извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Это второе по мощности извержение вулкана в ХХ веке.
Согласно исследованию, это явление можно объяснить тремя факторами.
Во-первых, сами пожары были очень сильными. Во-вторых, они произошли в районе далекого юга Австралии, где расстояние между тропосферой и стратосферой меньше, чем где-либо еще. Наконец, пожары происходили параллельно с рядом сильных штормов, что способствовало подъему дыма выше в атмосферу.
Тот факт, что дым мог подниматься так высоко, имеет решающее значение для понимания его воздействия на окружающую среду: обычно такой дым может оставаться в нижней части атмосферы только в течение нескольких дней или недель.
Исследователи наблюдали за дымом в стратосфере в течение шести месяцев, с января по июль 2020 года, с помощью спутникового мониторинга.
По словам Корена, вероятнее всего, следы дыма в стратосфере сохраняются и сегодня. Основной эффект длительного пребывания дыма в атмосфере заключается в том, что он может отражать солнечное излучение.
Как говорит Корен, это «определенно имеет охлаждающий эффект в целом», особенно в океане, потенциально нарушая такие процессы, как фотосинтез водорослей в южном полушарии. Однако возможен и обратный процесс, при котором дым может поглощать солнечное излучение и оказывать локальное согревающее воздействие.
«Последствия этого появления дыма в стратосфере еще не ясны», — заключает Корен.
Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, огонь стал причиной гибели около трех миллиардов животных, в том числе 143 миллионов млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллиона лягушек.
Выгорели миллионы гектаров земли, огонь унес жизни 27 человек и уничтожил более двух тысяч домов.