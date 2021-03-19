Пожары в Австралии сопоставимы с извержениями вулканов по последствиям для стратосферы

Исследователи наблюдали за дымом в стратосфере в течение шести месяцев, с января по июль 2020 года, с помощью спутникового мониторинга.

По словам Корена, вероятнее всего, следы дыма в стратосфере сохраняются и сегодня. Основной эффект длительного пребывания дыма в атмосфере заключается в том, что он может отражать солнечное излучение.

Как говорит Корен, это «определенно имеет охлаждающий эффект в целом», особенно в океане, потенциально нарушая такие процессы, как фотосинтез водорослей в южном полушарии. Однако возможен и обратный процесс, при котором дым может поглощать солнечное излучение и оказывать локальное согревающее воздействие.

«Последствия этого появления дыма в стратосфере еще не ясны», — заключает Корен.

Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, огонь стал причиной гибели около трех миллиардов животных, в том числе 143 миллионов млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллиона лягушек.

Выгорели миллионы гектаров земли, огонь унес жизни 27 человек и уничтожил более двух тысяч домов.