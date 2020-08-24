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Экология и климат

Превращение Сахары в пустыню вызвало засуху в Азии, которая длилась тысячу лет

Михаил Сысоев
24 августа 2020
Сахара
Фото: needpix.com
Это произошло около 4000 лет назад.

Группа ученых во главе с Кэтлин Джонсон из Калифорнийского университета в Ирвайне реконструировала климат прошлого, проанализировав образцы сталагмитов, взятых из пещер в Северном Лаосе. Изучив уровни изотопов кислорода, углерода и следов металлов, они объединили эти данные с климатическими моделями и обнаружили связь между опустыниванием земель Сахары 4-5 тысяч лет назад и очень сильной засухой в юго-восточной Азии. 

Как выяснили исследователи, снижение роста растений в Сахаре привело к увеличению количества пыли в воздухе. Это привело к охлаждению Индийского океана, сдвигу циркуляции воздуха на восток и, в конечном итоге, к значительному снижению влажности муссонов в юго-восточной Азии, которое продолжалось не менее 1000 лет.

«Результаты этой работы предоставляют новое и убедительное объяснение происхождения мегазасух в юго-восточной Азии и могут помочь нам лучше понять наблюдаемые [...] социальные сдвиги во многих частях тропиков и вне тропиков. [...] Вся жизнь должна была приспособиться к этому совершенно другому климату. С археологической точки зрения, это действительно меняет правила игры в том, как мы пытаемся понять или реконструировать период среднего голоцена», — Джой Уайт, соавтор исследования.

По мнению ученых, засуха в середине голоцена, возможно, послужила толчком для массовых перемещений населения и изменения его образа жизни. Это также объясняет отсутствие археологических свидетельств в юго-восточной Азии того периода по сравнению с более ранними и более поздними историческими периодами.

Кроме того, исследователи полагают, что мегазасуху следует рассматривать как возможную причину зарождения неолитического земледелия в материковой части юго-восточной Азии.

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