Превращение Сахары в пустыню вызвало засуху в Азии, которая длилась тысячу лет

Группа ученых во главе с Кэтлин Джонсон из Калифорнийского университета в Ирвайне реконструировала климат прошлого, проанализировав образцы сталагмитов, взятых из пещер в Северном Лаосе. Изучив уровни изотопов кислорода, углерода и следов металлов, они объединили эти данные с климатическими моделями и обнаружили связь между опустыниванием земель Сахары 4-5 тысяч лет назад и очень сильной засухой в юго-восточной Азии.

Как выяснили исследователи, снижение роста растений в Сахаре привело к увеличению количества пыли в воздухе. Это привело к охлаждению Индийского океана, сдвигу циркуляции воздуха на восток и, в конечном итоге, к значительному снижению влажности муссонов в юго-восточной Азии, которое продолжалось не менее 1000 лет.