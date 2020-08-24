Превращение Сахары в пустыню вызвало засуху в Азии, которая длилась тысячу лет

Группа ученых во главе с Кэтлин Джонсон из Калифорнийского университета в Ирвайне реконструировала климат прошлого, проанализировав образцы сталагмитов, взятых из пещер в Северном Лаосе. Изучив уровни изотопов кислорода, углерода и следов металлов, они объединили эти данные с климатическими моделями и обнаружили связь между опустыниванием земель Сахары 4-5 тысяч лет назад и очень сильной засухой в юго-восточной Азии.
Как выяснили исследователи, снижение роста растений в Сахаре привело к увеличению количества пыли в воздухе. Это привело к охлаждению Индийского океана, сдвигу циркуляции воздуха на восток и, в конечном итоге, к значительному снижению влажности муссонов в юго-восточной Азии, которое продолжалось не менее 1000 лет.
По мнению ученых, засуха в середине голоцена, возможно, послужила толчком для массовых перемещений населения и изменения его образа жизни. Это также объясняет отсутствие археологических свидетельств в юго-восточной Азии того периода по сравнению с более ранними и более поздними историческими периодами.
Кроме того, исследователи полагают, что мегазасуху следует рассматривать как возможную причину зарождения неолитического земледелия в материковой части юго-восточной Азии.
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