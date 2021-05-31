Природная разрядка: как себя чувствует зеленая экономика после COVID-19?
Зеленая экономика — относительно новая концепция, родом из последнего десятилетия XX века. Она показывает, куда дальше идти странам, проходящим или уже прошедшим через индустриализацию. Правильный ответ, по мнению авторов концепции, — к экологически чистому будущему без вредных выбросов, социального неравенства и в согласии с природой. Несмотря на непростую задачу по переходу на новые рельсы и неутихающую пандемию COVID-19, зеленая экономика чувствует себя неплохо. Она продолжает покорять все больше стран мира. Россия — не исключение.
С чего все началось
Впервые термин «зеленая экономика» употребили британские экологические экономисты (да, такие тоже бывают) Дэвид Пирс, Эдвард Барбьер и Энил Маркандия. В 1989 году они консультировали правительство Великобритании по вопросам устойчивого развития. По мнению троицы экспертов, экономика должна наконец прийти на помощь экологической политике. Иными словами, развитые страны должны начать борьбу с изменением климата, истощением озонового слоя, вырубкой лесов и загрязнением воздуха.
О докладе экономистов забыли почти на 20 лет. До 2008 года, когда о зеленой экономике заговорили в ООН в рамках ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде). Авторы программы предложили идею «зеленых пакетов стимулирования». Они выделили области, где инвестиции могут дать толчок появлению экологически чистых производств и модернизации «грязных» (то есть вредящих природе) предприятий.
В июне 2009 года ООН заявила о поддержке зеленой экономики в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата в Копенгагене. В заявлении организации было сказано, что восстановление экономики за счет озеленения коричневой, то есть индустриальной экономической модели станет поворотной точкой в развитии человечества.
В последующие годы новый путь в светлое эколого-экономическое будущее лишь укреплялся в умах мировых лидеров. В 2012 году на конференции ООН по устойчивому развитию приняли итоговый документ «Будущее, которое мы хотим». Под резюме, которое расширило идеи авторов термина из Великобритании и ЮНЕП, подписались главы 192 государств. В частности, они отказались от субсидий на ископаемое топливо и взяли на себя более 400 добровольных обязательств в области устойчивого развития.
Затем был принят такой документ, как «Повестка дня до 2030 года», или «Цели устойчивого развития». Но ключевым меморандумом стало «Парижское соглашение по климату». Этот документ упорядочил усилия по сдерживанию роста глобальной средней температуры на планете в пределах 2 °C.
Несмотря на обилие документов и коллективное желание стран придерживаться принципов зеленой экономики, единого толкования термина нет до сих пор. ООН говорит, что это «экономика, которая фокусируется на использовании возможностей для одновременного продвижения экономических и экологических целей». Европейский банк реконструкции и развития считает, что «зеленая экономика — это экономика, в которой государственные и частные инвестиции осуществляются с тем расчетом, чтобы свести к минимуму воздействие экономической деятельности на окружающую среду и где проблемы рынка устраняются с помощью проверенных практикой политических мер и правовых рамок, направленных на систематический учет состояния экосистем, управление связанными рисками и стимулирование инноваций».
Но лидеры стран и многие эксперты сходятся в одном: решение климатических проблем является единственным выходом для человечества. Один из апологетов этого тезиса — знаменитый американский ученый Деннис Медоуз. В своей научной работе «Пределы роста» он пришел к выводу, что индустриальный путь человечества ведет его в тупик. А рост населения приведет к бесконечным эпидемиям, войнам и, как следствие, значительному сокращению числа людей на планете.
Зеленая экономика в пандемию
Эпидемия COVID-19 не только не снизила активность государств по переходу на зеленую экономику, а даже наоборот, стимулировала многие процессы. Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года установило, что объемы производства электричества с помощью возобновляемых источников энергии в мире выросли на 45% по сравнению с 2019 годом — до 280 гигаватт. Причинами роста эксперты МЭА называют в том числе увеличение популярности электромобилей и сбои в поставках традиционного сырья — нефти и газа — из-за коронавируса.
COVID-19 сильно поменял привычный распорядок жизни в европейских странах. По данным ООН, все больше европейцев предпочитают ездить на велосипедах. Таким образом они избегают переполненных автобусов, чтобы сохранить социальную дистанцию. Чтобы поддержать порыв горожан, власти Женевы, Милана, Брюсселя и Лондона объявили о строительстве в городах новых велосипедных дорожек.
Россия тоже активно включилась в работу по внедрению принципов зеленой экономики. В ноябре 2020 года правительство назначило госкорпорацию ВЭБ.РФ национальным методологом по зеленому финансированию. Это значит, что главный российский институт развития занимается разработкой системы финансовой поддержки зеленых проектов, которую представит осенью 2021 года. Система предполагает, что проекты, которые снижают нагрузку на экологию или компенсируют ранее причиненный ей вред, могут выпустить зеленые облигации и рассчитывать на более дешевое зарубежное заемное финансирование. Также ВЭБ.РФ включил в систему поддержки так называемые переходные проекты. Например, предложения по утилизации попутного газа или оптимизации и сокращению выбросов на газовых и угольных электростанциях.
Президент Владимир Путин во время очередного послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года также упомянул экологическую повестку. Он сказал, что в перспективе ближайших 30 лет объем выбросов парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Евросоюзе, и призвал распространить на все российские регионы систему квотирования вредных выбросов в атмосферу. На следующий день на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата он добавил, что Россия готова рассмотреть предоставление преференций странам, которые готовы инвестировать в «чистые технологии» при осуществлении проектов внутри страны. Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества и совместном решении климатических проблем.