Природная разрядка: как себя чувствует зеленая экономика после COVID-19?

Впервые термин «зеленая экономика» употребили британские экологические экономисты (да, такие тоже бывают) Дэвид Пирс, Эдвард Барбьер и Энил Маркандия. В 1989 году они консультировали правительство Великобритании по вопросам устойчивого развития. По мнению троицы экспертов, экономика должна наконец прийти на помощь экологической политике. Иными словами, развитые страны должны начать борьбу с изменением климата, истощением озонового слоя, вырубкой лесов и загрязнением воздуха.

О докладе экономистов забыли почти на 20 лет. До 2008 года, когда о зеленой экономике заговорили в ООН в рамках ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде). Авторы программы предложили идею «зеленых пакетов стимулирования». Они выделили области, где инвестиции могут дать толчок появлению экологически чистых производств и модернизации «грязных» (то есть вредящих природе) предприятий.

В июне 2009 года ООН заявила о поддержке зеленой экономики в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата в Копенгагене. В заявлении организации было сказано, что восстановление экономики за счет озеленения коричневой, то есть индустриальной экономической модели станет поворотной точкой в развитии человечества.