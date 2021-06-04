Будущее планеты – на вес золота
Если вы входите в топ-10 золотодобывающих компаний мира, то ваша деятельность – как на ладони. Вот вы разрабатываете рудник – а сколько потребляете воды? А какой у вас состав сточных вод? А как вы готовитесь к изменению климата? А каков ваш углеродный след в целом? Эти вопросы сейчас звучат постоянно. Их задают инвесторы, ими интересуются банки, их обсуждают журналисты и блогеры – и их будут задавать все чаще. Глобальная экономика стремительно «зеленеет» – и не только на словах, но и на деле.
В компании «Полиметалл» над этими вопросами задумались, наверное, раньше многих – по крайней мере, в нашей стране. Компания сформировала центр компетенций, внедряет инновационные решения первой в отрасли, привлекает партнеров по технологиям озеленения. Именно поэтому сегодня это единственный представитель России в Dow Jones Sustainability Index World – главном мировом индексе, который ежегодно составляется по результатам оценки деятельности компании в области устойчивого развития.
Из чего складывается успех? Что учитывают аналитики при составлении «зеленого» индекса? Рассмотрим несколько случаев из практики «Полиметалла».
Горная техника на электрических батареях
Где? Чукотка, золоторудное месторождение Майское
- Одно из крупнейших месторождений России по ресурсам.
- Добыча ведется как открытым способом, так и под землей.
- Идет разведка глубоких горизонтов.
Факторы риска – Дизельное топливо
До 60% дизельного топлива, потребляемого на добывающих предприятиях, приходится на самоходные горные машины. Почему это неудобно?
Топливо дорогое, и цены на его растут, выхлопные газы представляют собой вредные выбросы, а в подземных горных выработках приходится нести дополнительные эксплуатационные затраты на вентиляцию (в перспективе, когда добыча выйдет на более глубокие горизонты, эти затраты будут только расти).
Решение – Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) с электрическим приводом
Тенденция на разработку техники, питающейся от аккумуляторных батарей, наблюдается во всем мире (экологичнее и электроэнергия дешевле), но серийно ее пока не делают даже крупные производители оборудования. Каждый проект кастомизирован, «заточен» под уникальные требования. На Майском одно из главных требований к технике – способность работать в суровых климатических условиях. Уже сейчас там задействованы три ПДМ RDH MuckMaster 600 с приводом от аккумуляторной батареи. Их грузоподъемность 10 тонн, объемом ковша 4,6 м3, время работы от аккумулятора 3,5 часа.
Кроме того, «Полиметалл» создал совместное предприятие с немецкой компанией SMT Scharf. Его цель – создание новой, более совершенной техники на электрической тяге для горнодобывающей отрасли на основе опыта эксплуатации на Майском.
Результаты
- Сокращение расходов на дизельное топливо.
- Сокращение расходов на вентиляцию.
- Сокращение выбросов вредных веществ.
- Повышение безопасности на производстве.
- Снижение углеродного следа компании.