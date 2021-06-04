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«Дикая природа России»
Природное золото
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Будущее планеты – на вес золота

National Geographic Россия
04 июня 2021
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Рудник на месторождении Майское

Если вы входите в топ-10 золотодобывающих компаний мира, то ваша деятельность – как на ладони. Вот вы разрабатываете рудник – а сколько потребляете воды? А какой у вас состав сточных вод? А как вы готовитесь к изменению климата? А каков ваш углеродный след в целом? Эти вопросы сейчас звучат постоянно. Их задают инвесторы, ими интересуются банки, их обсуждают журналисты и блогеры – и их будут задавать все чаще. Глобальная экономика стремительно «зеленеет» – и не только на словах, но и на деле.

В компании «Полиметалл» над этими вопросами задумались, наверное, раньше многих – по крайней мере, в нашей стране. Компания сформировала центр компетенций, внедряет инновационные решения первой в отрасли, привлекает партнеров по технологиям озеленения. Именно поэтому сегодня это единственный представитель России в Dow Jones Sustainability Index World – главном мировом индексе, который ежегодно составляется по результатам оценки деятельности компании в области устойчивого развития.

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Лаборатория на месторождении Майское

Из чего складывается успех? Что учитывают аналитики при составлении «зеленого» индекса? Рассмотрим несколько случаев из практики «Полиметалла».

Горная техника на электрических батареях

Где? Чукотка, золоторудное месторождение Майское

  • Одно из крупнейших месторождений России по ресурсам.
  • Добыча ведется как открытым способом, так и под землей.
  • Идет разведка глубоких горизонтов.

Факторы риска – Дизельное топливо

До 60% дизельного топлива, потребляемого на добывающих предприятиях, приходится на самоходные горные машины. Почему это неудобно?

Топливо дорогое, и цены на его растут, выхлопные газы представляют собой вредные выбросы, а в подземных горных выработках приходится нести дополнительные эксплуатационные затраты на вентиляцию (в перспективе, когда добыча выйдет на более глубокие горизонты, эти затраты будут только расти).

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Подземная добыча на месторождении Майское

Решение – Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) с электрическим приводом

Тенденция на разработку техники, питающейся от аккумуляторных батарей, наблюдается во всем мире (экологичнее и электроэнергия дешевле), но серийно ее пока не делают даже крупные производители оборудования. Каждый проект кастомизирован, «заточен» под уникальные требования. На Майском одно из главных требований к технике – способность работать в суровых климатических условиях. Уже сейчас там задействованы три ПДМ RDH MuckMaster 600 с приводом от аккумуляторной батареи. Их грузоподъемность 10 тонн, объемом ковша 4,6 м3, время работы от аккумулятора 3,5 часа.

Кроме того, «Полиметалл» создал совместное предприятие с немецкой компанией SMT Scharf. Его цель – создание новой, более совершенной техники на электрической тяге для горнодобывающей отрасли на основе опыта эксплуатации на Майском.

Результаты

  • Сокращение расходов на дизельное топливо.
  • Сокращение расходов на вентиляцию.
  • Сокращение выбросов вредных веществ.
  • Повышение безопасности на производстве.
  • Снижение углеродного следа компании.
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