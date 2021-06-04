Будущее планеты – на вес золота

Если вы входите в топ-10 золотодобывающих компаний мира, то ваша деятельность – как на ладони. Вот вы разрабатываете рудник – а сколько потребляете воды? А какой у вас состав сточных вод? А как вы готовитесь к изменению климата? А каков ваш углеродный след в целом? Эти вопросы сейчас звучат постоянно. Их задают инвесторы, ими интересуются банки, их обсуждают журналисты и блогеры – и их будут задавать все чаще. Глобальная экономика стремительно «зеленеет» – и не только на словах, но и на деле.

В компании «Полиметалл» над этими вопросами задумались, наверное, раньше многих – по крайней мере, в нашей стране. Компания сформировала центр компетенций, внедряет инновационные решения первой в отрасли, привлекает партнеров по технологиям озеленения. Именно поэтому сегодня это единственный представитель России в Dow Jones Sustainability Index World – главном мировом индексе, который ежегодно составляется по результатам оценки деятельности компании в области устойчивого развития.