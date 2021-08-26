Чтобы атмосфера остыла: «Полиметалл» высадит более 6000 гектаров леса для снижения углеродных выбросов

Главный источник мировых выбросов CO2 (76%) — сжигание топлива для получения энергии. При этом на металлургию приходится 1/5 потребления энергии в промышленном секторе. Российские металлургические компании стараются переходить на «зеленую» сторону и внедрять самые разные экологические инициативы. Яркий пример — одна из крупнейших золотодобывающих компаний «Полиметалл». Продолжаем рассказывать о том, как организация меняет мир вокруг себя.

Недавно «Полиметалл» начал активно заниматься лесовосстановлением, а к 2025 году планирует вывести эту деятельность на принципиально новый уровень, высадив более 6200 гектаров леса — практически площадь Сан-Марино. Таким образом удастся снизить объемы выбросов углекислого газа в окружающую среду. Большая часть посадок придется на Хабаровский край. Помимо этого, будет проведена масштабная кампания по лесовосстановлению в Уральском регионе. В будущем организация также рассматривает возможность развития этого проекта и в Казахстане.

К 2050 году многие крупные компании уже приняли на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности. По словам главы «Полиметалла», в России «лесовосстановление — это, пожалуй, единственная разумная и доступная альтернатива по активному улавливанию углерода».

Основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается «Полиметалл» — это нехватка саженцев и сложности в поиске квалифицированных подрядчиков, готовых работать в труднодоступных регионах. Чтобы её решить, компания работает над заключением долгосрочных партнерских соглашений со специализированными организациями и питомниками.

Инициатива «Полиметалла» не только поможет увеличить естественное поглощение углеродных выбросов, но и будет способствовать восстановлению и сохранению биоразнообразия, устойчивому землепользованию и ответственной рекультивации.