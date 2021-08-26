Чтобы атмосфера остыла: «Полиметалл» высадит более 6000 гектаров леса для снижения углеродных выбросов
Главный источник мировых выбросов CO2 (76%) — сжигание топлива для получения энергии. При этом на металлургию приходится 1/5 потребления энергии в промышленном секторе. Российские металлургические компании стараются переходить на «зеленую» сторону и внедрять самые разные экологические инициативы. Яркий пример — одна из крупнейших золотодобывающих компаний «Полиметалл». Продолжаем рассказывать о том, как организация меняет мир вокруг себя.
Недавно «Полиметалл» начал активно заниматься лесовосстановлением, а к 2025 году планирует вывести эту деятельность на принципиально новый уровень, высадив более 6200 гектаров леса — практически площадь Сан-Марино. Таким образом удастся снизить объемы выбросов углекислого газа в окружающую среду. Большая часть посадок придется на Хабаровский край. Помимо этого, будет проведена масштабная кампания по лесовосстановлению в Уральском регионе. В будущем организация также рассматривает возможность развития этого проекта и в Казахстане.
К 2050 году многие крупные компании уже приняли на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности. По словам главы «Полиметалла», в России «лесовосстановление — это, пожалуй, единственная разумная и доступная альтернатива по активному улавливанию углерода».
Основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается «Полиметалл» — это нехватка саженцев и сложности в поиске квалифицированных подрядчиков, готовых работать в труднодоступных регионах. Чтобы её решить, компания работает над заключением долгосрочных партнерских соглашений со специализированными организациями и питомниками.
Инициатива «Полиметалла» не только поможет увеличить естественное поглощение углеродных выбросов, но и будет способствовать восстановлению и сохранению биоразнообразия, устойчивому землепользованию и ответственной рекультивации.
Восстановление и сохранение биоразнообразия
Новые деревья позволят построить естественный защитный барьер против негативного влияния производства на окружающую среду. В рамках акции для восстановления естественных мест обитания компания высадит почти 12 миллионов саженцев местных видов. «Полиметалл» отдает предпочтение превентивным мерам и, помимо лесопосадок и посева семян многолетних трав, проводит множество других мероприятий, способствующих восстановлению и сохранению биоразнообразия. Например, это отказ от строительства на путях миграции животных, вблизи охраняемых территорий, а также защита карьеров пустыми породами для исключения попадания в них животных.
Устойчивое землепользование
За время многолетней хозяйственной деятельности земельные ресурсы радикально изменились: разрушаются природные экосистемы, падает их биологическая продуктивность, загрязняются почвы, происходит трансформация растительного покрова. К тому же, люди начали потреблять больше природной энергии, перейдя от 1-2% к 10% и более. Поэтому современным промышленным компаниям очень важно осознавать значение земельных ресурсов и действовать в соответствии с принципами «зеленой экономики»: повышать плодородие почв и сохранять площади сельскохозяйственных угодий.
В 2019 году был введен закон об обязательном восстановлении леса в течение года после вырубки. Это позволяет «Полиметаллу» очень быстро выходить на связь с региональными властями и оперативно получать участки для посадок. Поэтому меры по компенсации вмешательства компании в экосистему реализуются практически сразу: уже в процессе работы нового предприятия недавно высаженные лесные массивы успевают достаточно вырасти, чтобы сформировать полноценную экосистему.
Ответственная рекультивация
Освоение бывших промышленных территорий — одна из главных задач человека, потому что эти земли уже занимают огромную площадь. В процессе рекультивации выравнивается почва, проводится работа с ландшафтом, скрываются ямы, рвы и траншеи, которые могли возникнуть в процессе производства. Как ответственный землепользователь, «Полиметалл» реализует комплексную программу рекультивации земель, чтобы компенсировать возможное негативное воздействие на окружающую среду.
Например, в 2016 году компания получила награду BestinCSR за экологический проект «Восстановление экосистемы и сохранение хрупкой природы севера» в Магаданской области. В рамках этой инициативы организация провела масштабные работы по восстановлению растительности и плодородия почвы 12 гектаров земли. Новые лесопосадки станут продолжением деятельности «Полиметалла» по ответственной рекультивации.